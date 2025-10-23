Challenger Hamburg: Engel ringt Stebe im Generationen-Duell nieder

Der Center Court platzte aus allen Nähten, die Stimmung war gut, das Tennis hochklassig: Das Match des Tages beim Hamburg Ladies & Gents Cup am Donnerstag hatte sich seinen Namen redlich verdient. Justin Engel und Cedrik-Marcel Stebe schenkten sich nichts, am Ende jubelte der Shootingstar.

von PM

zuletzt bearbeitet: 23.10.2025, 22:42 Uhr

© Witters Hauchdünn konnte sich Teenager Justin Engel in Hamburg im Generationen-Duell gegen Cedrik-Marcel Stebe durchsetzen.

Tom Gentzsch (ATP 284) war der erste deutsche Herr des Tages, der ins Viertelfinale einzog. Das Ende war aber eines, das sich niemand gewünscht hatte. Ein sichtlich gesundheitlich angeschlagener Chris Rodesch (WTA 191) aus Luxemburg musste beim Stand von 7:5 1:3 aus seiner Sicht aufgeben. „Es war ein gutes Match und tut mir leid. Es ist nicht schön, so zu gewinnen, gehört aber auch irgendwie dazu“, fasste Gentzsch zusammen.

Stebe und Engel treiben den Thriller auf die Spitze

Doch die Tribüne wurde im Laufe des Abends noch voller, denn: Shootingstar Justin Engel, gerade einmal 18 Jahre alt, bekam es im Match des Tages mit Routinier Cedrik-Marcel Stebe (ATP 435) zu tun. Der „Altmeister“ gewann ab 0:1 fünf Spiele in Folge, blieb auch in brenzligen Situationen besonnen und holte sich den ersten Satz – 6:2.

Dann allerdings gelang es dem Youngster, mehr Druck zu entfachen und Stebe bei dessen Aufschlagspielen gehörig unter Druck zu setzen. Der Linkshänder wehrte zahlreiche Breakchancen ab, zog immer wieder den Kopf aus der Schlinge, bis Engel beim Stand von 4:3 zuschlug und wenig später den Entscheidungssatz erzwang – 6:3.

Der wurde zum Krimi. Beide Akteure ließen bei ihren Aufschlagspielen nicht viel anbrennen, Engel musste lediglich beim Stand von 5:6 einige Male über Einstand gehen, dabei aber keinen Matchball abwehren. Die Partie bekam, was sie verdiente: einen Tiebreak im dritten Durchgang. Der Youngster zog hier früh davon und brachte die Führung ins Ziel (7:3).

Als Schlüssel machte der 18-Jährige nach der Partie seinen Aufschlag aus. „Der hat mich bei wichtigen Punkten gerettet und mir auch zu Beginn der Spiele geholfen, damit bei einem 15:0 schon mal ein bisschen der Druck weg war“, unterstrich Engel und resümierte zufrieden. „Ich bin schwer ins Match gekommen, mein Gegner ist Linkshänder und spielt viele Winkel. Zum Glück habe ich es noch geschafft, reinzufinden.“

Der Hamburg Ladies & Gents Cup biegt langsam, aber sicher in die heiße Phase ein: Am Freitag steigen ab 11 Uhr alle Viertelfinalpartien.

Hier das Einzel-Tableau aus Hamburg