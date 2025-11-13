Challenger Lyon: Struff hat es eilig und zieht ins Halbfinale ein

Jan-Lennard Struff steht beim Challenger in Lyon nach einem 6:1, 6:2-Erfolg über Vit Kopriva im Semifinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2025, 16:44 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff steht in Lyon im Halbfinale.

Der Deutsche benötigte nur 58 Minuten, um den Tschechen - immerhin die Nummer zwei des Turniers - in die Schranken zu weisen.

Struff trifft nun im Halbfinale auf den Sieger des rein französischen Duells zwischen dem Lucky Loser Dan Added und seinem Landsmann Kyrian Jacquet.

Im Live-Ranking rangiert der 35-jährige Warsteiner nun wieder in den Top 100, und zwar auf Rang 96.

