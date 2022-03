Challenger Marbella: Deutsche Festspiele und eine gute Nachricht für Dominic Thiem

Vier Spiele, vier Siege: Die Hauptfeld-Matches hätten für die deutschen Spieler beim Challenger-Turnier in Marbella nicht besser beginnen können. Unterdessen erreichte Dominic Thiem am 37. Geburtstag von Stan Wawrinka eine vermeintlich gute Nachricht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.03.2022, 20:39 Uhr

© Comunicación AnyTech365 Andalucía Open Dominic Thiem feiert am Dienstag sein Comeback

von Nikolaus Fink aus Marbella

Zu einer für spanische Verhältnisse fast schon unchristliche Zeit betrat Johannes Härteis pünktlich um 10:00 Uhr Court 7 im „Club de Tenis Puente Romano“. Viel Land sollte der Deutsche gegen Alexander Shevchenko allerdings nicht sehen, mit 3:6 und 2:6 zog der Weltranglisten-536. in der letzten Qualifikationsrunde den Kürzeren.

Es sollte an diesem Montag die letzte schlechte Nachricht aus deutscher Sicht sein. Den Auftakt machte Yannick Hanfmann mit einem äußerst souveränen 6:3 und 6:0-Erfolg über Mario Vilella Martinez, zudem löste auch Philipp Kohlschreiber sein Zweitrundenticket. Der Routinier zog dem 20-jährigen Tschechen Jiri Lehecka mit seinem variantenreichen Spiel gegen Ende der Partie den Zahn und siegte mit 2:6, 6:2 und 6:1.

Friedsam siegt nach Achterbahnfahrt

Auf Damenseite lieferte Nastasja Schunk neuerlich eine Talentprobe ab. Die 18-Jährige, die in der Vorwoche noch im Hauptbewerb des WTA-1000-Turniers von Miami gestanden war, schlug die Polin Katarzyna Kawa mit 6:1 und 7:6 (5). Wenig später setzte sich Anna-Lena Friedsam gegen Irene Burillo Escorihuela mit 6:1, 5:7 und 6:3 durch. Jedoch nicht ohne Drama: Die Deutsche hatte in Satz zwei bereits mit 5:1 geführt und gleich mehrere Matchbälle ausgelassen.

Am Dienstag greifen dann auch erstmals die beiden ganz großen Zugpferde des Turniers ins Geschehen ein. Stan Wawrinka, der am Montag angesichts seines 37. Geburtstags von Turnierdirektor Florian Leitgeb mit einer Torte überrascht wurde, trifft im zweiten Match nach 10:00 Uhr auf Elias Ymer, Dominic Thiem bekommt es anschließend mit Pedro Cachin zu tun. Unterdessen musste Fernando Verdasco seine Teilnahme in Marbella aufgrund von Magenproblemen absagen. Der Spanier, der im Head to Head mit Thiem 4:1 führt, wäre ein möglicher Zweitrundengegner des Österreichers gewesen. Er wird nun von Javier Barranco Cosano ersetzt.

Das Einzel-Tableau der Herren

Das Einzel-Tableau der Damen