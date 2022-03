Challenger Marbella: Nur ein deutscher Erfolg, Wawrinka siegt im Doppel

Am Mittwoch gab es für die deutschen Starter in Marbella nicht viel Grund zur Freude: Lediglich Tamara Korpatsch durfte über einen Sieg jubeln. Unterdessen verlängerte Stan Wawrinka seinen Aufenthalt in Andalusien mit einem Doppel-Erfolg an der Seite von Pablo Andujar.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.03.2022, 20:05 Uhr

© AnyTech365 Andalucia Open Tamara Korpatsch siegte gegen Arantxa Rus

von Nikolaus Fink aus Marbella

Am Ende des Tages hatten die vereinzelten deutschen Tennisfans in Marbella doch noch Grund zum Jubeln: Tamara Korpatsch setzte sich im Estadio Manolo Santana mit 6:0, 6:7 (5) und 6:3 gegen die an Position vier gesetzte Arantxa Rus durch und sorgte somit für den einzigen schwarz-rot-goldenen Sieg am Mittwoch.

Korpatsch trifft nun auf Panna Udvardy, die die gebürtige Mainzerin Nastasja Schunk mit 6:3 und 7:6 (2) schlug. Zudem unterlag Anna-Lena Friedsam Martina Trevisan mit 1:6 und 4:6.

Kohlschreiber am Donnerstag gegen Taberner

Bei den Herren musste sich Yannick Hanfmann trotz 4:2-Führung im ersten Satz dem spanischen Routinier Pablo Andujar klar mit 4:6 und 0:6 geschlagen geben. Somit ist Philipp Kohlschreiber, der am Donnerstag auf Carlos Taberner trifft, der letzte deutsche Mann in Marbella.

Unterdessen durfte sich Stan Wawrinka zumindest in der Doppelkonkurrenz über einen Erfolg freuen. Der dreifache Grand-Slam-Sieger, der am Dienstag im Einzel gegen Elias Ymer in zwei Sätzen verloren hatte, siegte an Andujars Seite mit 4:6, 7:5 und 11:9 gegen Sadio Doumbia und Fabien Reboul. Die beiden bekommen es nun mit dem topgesetzten Duo Aleksandr Nedovyesov und Aisam-ul-Haq Qureshi zu tun.

