Challenger Prag: Positiver COVID-19-Fall

Im Vorfeld des Challenger-Events in Prag wurde ein - namentlich nicht genannter - Spieler positiv auf COVID-19 getestet. Das teilte die ATP über Twitter mit.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.08.2020, 11:59 Uhr

"Nach Fertigstellung der Testungen im Vorfeld des ATP-Challenger-Events in Prag wurde ein Spieler positiv auf COVID-19 getestet", verlautbarte die ATP am gestrigen Samstag über Social Media. Namen nannte die Assiciation of Tennis Professionals keinen, der Spieler habe sich aber bereits in die verpflichtende Quarantäne begeben und zeitgleich habe das "Contact Tracing" begonnen, während welchem eruiert wird, mit wem der Infizierte Kontakt hatte.

Grund zum Durchatmen dürfte der Umstand sein, dass der betroffene Spieler nach Angaben der ATP nicht direkt für das Haupt- bzw. Qualifikationsfeld qualifiziert gewesen sei. Im Hauptfeld des Challengers in Prag stehen unter anderem Stan Wawrinka, Jiri Vesely, Philipp Kohlschreiber und der spanische Youngster Carlos Alcaraz.

Bereits Reihe an positiven Tests im Profi-Tennis

Nach den positiven Fällen der Adria Tour, der Erkrankung einer Spielerin beim WTA-Event in Palermo und dem positiven Test von Francis Tiafoe häufen sich die postiven Tests auf der WTA-, und ATP-Tour damit weiter. Gleichzeitig zeigt dieser Fall aber auch, dass die Testungen im Vorfeld der Turniere ein wichtiges und effektives Instrument sind, um die Turniere für alle Beteiligten so sicher als möglich zu gestalten.