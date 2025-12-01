Challenger Round-Up: Das waren die letzten Champions der Saison

Einmal noch ist es 2025 auf der zweiten Ebene des Tennissports um ATP-Punkte gegangen. Das ist uns einen Blick wert!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.12.2025, 16:32 Uhr

© Getty Images Rinky Hijikata hat den Challenger in Playford gewonnen

Fangen wir ruhig beim glamourös besetzten Challenger-Event in Islamabad an, dem ersten in Pakistan überhaupt. Da hat sich mit dem Briten Jay Clarke dann doch noch ein vorzeigbarer Sieger gefunden. Clarke besiegte im Endspiel in ziemlich genau einer Stunde den Tunesier Bert Alkaya mit 6:3 und 6:1.

Den vielleicht bekanntesten Champion des Wochenendes hat es mit Rinky Hijikata in PLayford gegeben. Im Endspiel zweier australischer Lokalmatadore gewann Hijikata gegen Dane Sweeny mit 6:0, 6:7 (8) und 6:4.

In Temuco in Chikle gab es ein rein argentinisches Finale, das Federico Augustin Gomez gegen mit 6:4 und 6:1 gegen Lautaro Midon für sich entschied.

Zweimal Europa ist auch auf dem Speisezettel der letzten Woche gestanden: In Maia in Portugal gewann der Däne Elmer Möller gegen Andrej Martin mit 6:4 und 6:1. Spannender ging es in Athen zu: Da gewann Michael Geerts das Endspiel gegen den an Position eins gesetzten Arthur Fery mit 7:5, 4:6 und 6:2.

