Challenger-Roundup: Nächste Pleite für "FAA", Wawrinka überrascht

Während mit Félix Auger-Aliassime der Turnierfavorit in Estoril gescheitert ist, hat Stan Wawrinka eben jenen in Aix-en-Provence überraschend besiegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2025, 20:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Für Félix Auger-Aliassime läuft es in den letzten Wochen nicht rund

Die Idee hinter dem Start von Félix Auger-Aliassime beim ATP-Challenger-Turnier in Estoril war ja eigentlich, den Faden, der ihn zu Beginn des Jahres zu zwei Turniersiegen und einer weiteren Finalteilnahme geführt hat, wieder aufzunehmen. Gute Idee. Schlechte Ausführung. Denn “FAA” unterlag gleich in seinem ersten Match dem Italiener Andrea Pellegrino mit 5:7 und 4:6. Schon gestern hatte es in Estoril ja Jungstar Joao Fonseca erwischt, der gegen Jesper de Jong mit 3:6 und 5:7 verlor.

Ebenfalls schon raus ist Marcus Giron, der vor wenigen Tagen in Madrid gegen Matteo Berrettini noch eine blitzsaubere Leistung abgeliefert hatte. Giron ging gegen Aleksandar Vukic sang- und klanglos mit 3:6 und 1:6 unter. Immerhin ist mit Alex Michelsen die Nummer zwei noch im Turnier. Michelsen gewann gegen Giovanni Fonio aus Italien mit 6:4 und 7:6 (3).

Für eine Überraschung sorgte Altmeister Stan Wawrinka. Der Schweizer besiegte in Aix-en-Provence die Nummer eins des Turniers, Alexei Popyrin, mit 6:3, 3:6 und 6:1. Im Viertelfinale trifft Wawrinka nun auf den Amerikaner Nishesh Basavareddy.

Hier das Einzel-Tableau in Estoril

Hier das Einzel-Tableau in Aix-en-Provence