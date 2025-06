Challenger-Spirit besiegt den Regen – Buse triumphiert beim Neckarcup 2.0

BAD RAPPENAU, 8. Juni 2025: Der NECKARCUP hat in seiner zehnjährigen Historie schon viele besondere Kapitel geschrieben – doch die Premieren-Ausgabe in Bad Rappenau setzte dem Ganzen die Krone auf. Trotz Aprilwetter im Juni, zahlreicher Regenunterbrechungen und jeder Menge Improvisationstalent bewiesen Veranstalter, Spieler und Fans echten Challenger-Spirit. Und der wurde am Finalsonntag belohnt: Kurz vor Einbruch der Dunkelheit feierte Ignacio Buse seinen ersten Titel auf der ATP Challenger Tour – ein perfekter Schlusspunkt für eine unvergessliche Turnierwoche.

von PM

© Elias Hoh Media/NECKARCUP Ignacio Buse

Cool, konzentriert und nervenstark präsentierte sich der 21-jährige Peruaner und bezwang Guy den Ouden aus den Niederlanden nach 96 Minuten Spielzeit auf dem Hörtkorn Centre Court mit 7:5, 7:5. Drei seiner sechs Breakbälle verwandelte Buse eiskalt.

„Das ist ein so wichtiger Erfolg für mich. Ich habe sehr hart dafür gearbeitet“, zeigte sich Buse im Anschluss emotional. „Es war keine einfache Woche mit dem Wetter, aber ich habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen und bin einfach nur glücklich heute. Wir hatten schon kaum noch damit gerechnet, das Finale heute noch beenden zu können. Doch irgendwie kam noch einmal die Sonne heraus, und wir konnten zurück auf den Court. Es war insgesamt eine Woche, die ich nie vergessen werde. Trotz des vielen Regens war es eine großartige Erfahrung, da ich sie mit vielen tollen Menschen teilen durfte.“

Seinen geplanten Rückflug nach Barcelona verpasste Buse aufgrund des späten Finals zwar, doch das tat der Freude keinen Abbruch: Gemeinsam mit seinem Coach von der TEC Carles Ferrer Salat Academy konnte er noch gebührend feiern. Ein Siegerscheck über 20.630 Euro sowie 100 wertvolle ATP-Weltranglistenpunkte versüßten den Abend zusätzlich.

Kirkov/Stevens triumphieren im Doppel

Im Doppel verpasste das topgesetzte deutsche Duo, bestehend aus Jakob Schnaitter und Mark Wallner, erneut den Titel. Bereits im vergangenen Jahr unterlagen die beiden Bayern im Finale Romain Arneodo und Geoffrey Blancaneaux – und auch bei der Premierenausgabe in Bad Rappenau mussten sie sich diesmal Vasil Kirkov und Bart Stevens geschlagen geben. Die US-amerikanisch-niederländische Kombination gewann mit 7:6(5), 4:6, 10:7 nach einer Spielzeit von einer Stunde und 34 Minuten.

Für Kirkov war es der neunte Titel auf der ATP Challenger Tour, Stevens konnte bereits seinen elften feiern. Gemeinsam war es ihr dritter gemeinsamer Triumph – der zweite in dieser Saison nach den Wuxi Open in China im Mai.

„Wie vor einem Jahr ist uns auch heuer der Match-Tie-Break davongelaufen. Aber Vasil hat heute überragend gespielt“, erklärte Wallner im Anschluss.

Kirkov wandte sich direkt ans Publikum: „Danke, dass Sie bis zum Ende geblieben sind. Sie haben das Turnier zu etwas ganz Besonderem gemacht.“

Results - Sunday, 08 June 2025

Men's Singles - Final



Ignacio Buse (PER) d Guy Den Ouden (NED) 75 75



Men's Doubles - Final



[3] Vasil Kirkov (USA)/Bart Stevens (NED) d [1] Jakob Schnaitter (GER)/Mark Wallner (GER) 76(5) 46 10-7