Challenger Teneriffa: Tallon Griekspoor stellt neuen Rekord auf

Tallon Griekspoor hat sich einen Eintrag in die Geschichtsbücher der ATP-Challenger-Tour gesichert. Der 25-jährige Niederländer ist der erste Spieler, der sieben Turniere in einer Saison gewinnen konnte.

von Florian Heer aus Teneriffa

zuletzt bearbeitet: 07.11.2021, 19:16 Uhr

© Brigitte Urban Tallon Griekspoor stellte in Teneriffa einen neuen Rekord auf

Im Finale des Tenerife Challenger, ausgetragen in der Abama Tennis Academy in Guia de Isora, besiegte Griekspoor die spanische Serve-und-Volley-Legende Feliciano Lopez 6-4, 6-4.

Das Endspiel auf der größten Kanareninsel erreichte Griekspoor durch Siege über Ergi Kirkin aus der Türkei, den russischen Qualifikanten Yan Bondarevskiy, Altug Celikbilek aus der Türkei und den ehemaligen spanischen Top-Ten-Spieler Fernando Verdasco.

Traumwoche in Teneriffa

Bei hervorragenden äußeren Bedingungen mit viel Sonnenschein und angenehmen 25 Grad auf dem Center Court nahm die Nummer 88 der Weltrangliste Lopez drei Mal den Aufschlag ab und servierte das Match mit seinem neunten Ass nach einer Stunde und 18 Minuten aus.

„Es war ein harter Kampf heute,“ verriet Griekspoor im Anschluss. „Zu Beginn tat ich mich mit meinem Aufschlag schwer und musste mich auf den Return einstellen. Am Ende habe ich es aber gut gemacht und bin richtig glücklich.“

Es war der 20. Sieg in Folge für Griekspoor auf der Tour. Der letzte Spieler, der den Rechtshänder besiegen konnte, war ein gewisser Novak Djokovic in der zweiten Runde der US Open Anfang September.

Griekspoor triumphierte in diesem Jahr bereits in Prag, Bratislava, Amersfoort, Murcia sowie zweimal in Neapel und teilte sich den Rekord für die meisten Turniersiege bei Challengern mit Younes El Aynaoui (1998), Juan Ignacio Chela (2001), Facundo Bagnis (2016) und Benjamin Bonzi (2021), die jeweils sechsmal in einer Saison erfolgreich waren.

Rekord geknackt

Jetzt ist er zum alleinigen Rekordhalter avanciert. „Ich habe nicht wirklich viel an den Rekord gedacht. Ich wusste natürlich, um es was es ging und nun ist es auch schön ihn geknackt zu haben. Am Ende geht es aber darum mein Spiel stetig zu verbessern und im Ranking voranzukommen. Mein Ziel war es, in dieser Saison in die Top-100 zu kommen.“

Dies ist Griekspoor bereits gelungen. Am Montag wird der Mann aus Haarlem zum ersten Mal unter den besten 80 Spielern der Welt zu finden sein. Damit ist die Reise noch nicht zu Ende. In der kommenden Woche wird er noch beim Challenger in Bratislava antreten. Ab 2022 geht es dann aber auf die größere Bühne der ATP-Tour.

„Ich hatte eine schön auf der Challenger-Tour, nun ist es aber Zeit für den nächsten Schritt“, freut sich Griekspoor mit einem Strahlen im Gesicht auf die neuen Herausforderungen.

