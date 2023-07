Challenger-Tour: ÖTV aktuell im Titelrennen vor dem DTB

Der Sieg von Sebastian Ofner beim Challenger in Salzburg gegen Landsmann Lukas Neumayer war der insgesamt vierte Titel für den Österreichischen Tennisverband in der laufenden Saison.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.07.2023, 22:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Für Sebastian Ofner und die anderen ÖTV-Akteure läuft das Jahr 2023 erfolgreich.

Damit liegt der ÖTV seit dieser Woche im Jahresvergleich aktuell vor dem Deutschen Tennisbund, der bisher drei Titel im Jahr 2023 feiern durfte. Vor allem Dominik Köpfer konnte im Frühjahr mit Titeln in Mexiko-City und in Turin die deutsche Bilanz aufbessern. Dazu gelang Daniel Altmaier, der in den vergangen beiden Jahren insgesamt drei Challenger-Events gewinnen konnte, der Titel im amerikanischen Sarasota im April.

Novak, Rodionov und Misolic zuvor mit Titeln

Besonders bei den Titeln der Spieler aus Österreich ist die Verteilung. Alle viel Titel wurden von vier verschiedenen Spielern gewonnen. Den Anfang macht gleich in der ersten Januarwoche Dennis Novak mit seinem Triumph in Nonthaburi (Thailand). Jurij Rodionov gewann den zweiten ÖTV-Titel im März in Biel (Schweiz). Im April krönte sich Filip Misolic im Roseto (Italien) zum Champion, ehe nun auch Sebastian Ofner seinen ersten Titel in diesem Jahr feiern konnte.

Auch die gesamte Anzahl der Finalteilnahmen kann sich übrigens sehen lassen: bereits zwölf Finalteilnahmen aus Österreich stehen schon in den Statistiken für die laufende Saison. Die deutschen Farben waren bisher lediglich fünfmal vertreten.