"Champions of Vienna” spannt einen Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft der Erste Bank Open

Die Erste Bank Open stehen in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen, findet doch vom 19. bis 27. Oktober die 50. Auflage des heimischen Tennis-Highlights in Wien statt. Das nehmen die Veranstalter zum Anlass, um beim heurigen Turnier einerseits auf ein halbes Jahrhundert Weltklasse-Tennis zurückzublicken und andererseits einen Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft zu spannen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 12.06.2024, 13:18 Uhr

Alle Aktivitäten, mit denen „50 Jahre Tennis in Wien“ beim diesjährigen Turnier in den Mittelpunkt gerückt werden, laufen unter der Subline Champions of Vienna zusammen. Dazu erklärt

Turnierdirektor Herwig Straka: „Die Erste Bank Open haben viele Champions zu bieten und Wien ebenso. Wir werden die Höhepunkte der Turnier-Historie in Erinnerung rufen, aber gleichzeitig das vielfältige Angebot der Erste Bank Open durch neue Ideen und Formate erweitern, womit dieses Jubiläum zum Anlass genommen wird, auch gleich in die Zukunft zu blicken.“



Die Grand-Slam-Champions Thomas Muster und Dominic Thiem stehen ebenfalls im Fokus

Ein MUSS für jeden Fan wird die Ausstellung Champions of Vienna – The official ATP Experience sein, bei der im Oktober und November 2024 in der Wiener Stadthalle neben Tennis-Bekleidung und -Schlägern der vergangenen 50 Jahre auch frühere Siegestrophäen, Turnierplakate, legendäre Fotos und vieles mehr zu bestaunen sein wird. Die erfolgreichen Karrieren der heimischen Grand-Slam-Champions Thomas Muster und Dominic Thiem, der bei den heurigen Erste Bank Open von der großen Tennis-Bühne abtreten wird, werden dabei besondere Schwerpunkte bilden.



Das Thema „Weltklasse-Tennis in einer Weltmetropole“ wird auf ganz Wien ausgerollt. Magic (Tennis) Moments in the City werden so für Tennisfans in der ganzen Stadt auf innovative Weise erlebbar gemacht. In einem exklusiven Druckwerk werden die spannendsten Momente und lustigsten Begebenheiten seit der Turnierpremiere im Jahr 1974 ausführlich dokumentiert, dazu wird es ein breites Angebot an Merchandising- und Fanartikeln geben.

Auch langjährige Turnierpartner ehren dieses Jubiläum. So wird zum Beispiel Rado 50 Stück eines exklusiven Uhrenmodells auflegen. Auf dem transparenten Gehäuseboden weisen das Champions of Vienna-Logo und der Schriftzug UNIQUE PIECE auf die Einzigartigkeit jeder einzelnen Uhr hin. Jede ist einem Turnier der vergangenen 50 Jahre gewidmet und trägt eine entsprechende Gravur.



Zudem wird die Unterhaltung vor und zwischen den Spielen mit Live-Elementen ergänzt und als Überraschung wartet ein Highlight am Eröffnungswochenende – ein Abend-Event am Sonntag, 20. Oktober, bei dem ehemalige Champions und Tennis-Legenden in der Wiener Stadthalle historische Momente der Turniergeschichte wieder aufleben lassen.

Red Bull BassLine erstmals in der Wiener Stadthalle



Eine Neuerung bei den Erste Bank Open betrifft auch das Auftakt-Event Red Bull BassLine, das in diesem Jahr vom Heumarkt in die Wiener Stadthalle wandert. Wer Tennis in einer noch nie dagewesenen Atmosphäre erleben will, sollte sich das innovative Turnierformat am Freitag, 18. Oktober 2024, ab 19.00 Uhr nicht entgehen lassen. Red Bull Bassline ist kein reguläres Tennis-Turnier: Zum ersten Aufschlag der Erste Bank Open versammeln sich sechs der besten Spieler der Welt zu einem einzigartigen Tie-Break-Event, das gespielt wird, während der DJ die

Beats dropped. Tickets sind ab Montag, 17. Juni 2024, unter www.redbull.com/bassline verfügbar!