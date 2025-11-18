Christopher Eubanks kündigt Karriereende an – und lässt sich ein Hintertürchen offen

Christopher Eubanks hat am Montag das Ende seiner aktiven Laufbahn angekündigt. Gleichzeitig ließ sich der US-Amerikaner ein Hintertürchen für ein mögliches Comeback offen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.11.2025, 10:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Chris Eubanks hängt den Schläger an den Nagel

Christopher Eubanks hat am Montag sein Karriereende angekündigt. “Mir wurde die Gelegenheit gegeben, um die Welt zu reisen und unglaubliche Beziehungen zu knüpfen - all das, während ich mir den lebenslangen Traum vom Profi-Tennis erfüllen konnte”, sprach der US-Amerikaner auf Instagram über “eine unglaubliche Reise”.

Eubanks gewann 2023 auf Mallorca seinen einzigen Tour-Titel und stand zwei Wochen später im Viertelfinale von Wimbledon. In Folge seines größten Karriereerfolgs erreichte der US-Amerikaner in der Weltrangliste mit Platz 29 sein Karrierehoch. Zuletzt lag Eubanks im Ranking nur mehr auf Position 266.

2025 waren Eubanks kaum Erfolge vergönnt, auf höchstem Level gelangen ihm bei sechs Main-Draw-Niederlagen nur drei Siege. Zumeist war er auf der Challenger-Tour unterwegs.

Eubanks, der bereits während seiner aktiven Laufbahn Erfahrungen im TV-Bereich sammelte, schloss eine Rückkehr als Aktiver nicht vollständig aus. Es sei schwer zu sagen, ob er das “absolute Ende” seiner Karriere erreicht habe, so der erst 29-jährige US-Amerikaner.