Cincinnati Masters unmittelbar vor den US Open in Flushing Meadows?

Ein neuer Plan der führenden Personen im amerikanischen Tennis sieht einen intensiven Spielplan für August vor. Das Masters von Cincinnati soll nach New York verlegt werden und unmittelbar vor den US Open in New York ausgetragen werden. Darüber berichtete die New York Times.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2020, 10:54 Uhr

Der Plan soll dabei helfen, zwei der größten Turniere in Nordamerika sicherzustellen und eine sichere Austragung in Zeiten der Coronavirus-Pandemie sicherstellen. Durch den Plan müssten Spielerinnen und Spieler weniger reisen und würden sich für längere Zeit in einer sicheren Umgebung befinden, so die Idee.

Der Vorschlag sieht vor, das Cincinnati-Masters zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt vom 17. bis 23. August auszutragen, während die US Open von 31. August bis 13. September stattfinden sollen. Mit dem neuen Plan sollen die lokalen Gesundheitsbehörden von der Austragung beider Events überzeugt werden.

Masters in New York? "Schritt in die richtige Richtung"

Noch ist völlig unklar, ob ausreichend - geschweige denn alle - Top-SpielerInnen in die USA einreisen dürfen. Durch die Pandemie wurde der Turnierbetrieb auf ATP- und WTA-Tour Mitte März eingestellt. Bis Ende Juli wurden alle Veranstaltungen abgesagt.

"Ich freue mich darüber, dass jeder über den Horizont hinaus nachdenkt", sagte Bethanie Mattek-Sands gegenüber der New York Times. Die US-Amerikanerin sitzt im WTA-Spielerinnenrat und hat den Vorschlag vom USTA, dem US-amerikanischen Tennisverband, offiziell erhalten. "Es gibt keinen offiziellen Plan für solche Situationen. Zwei große Turniere am selben Ort auszutragen wäre bestimmt ein Schritt in die richtige Richtung, weil es einige Dinge besser kontrolliert."

Sollten beide Events tatsächlich stattfinden können, werden höchstwahrscheinlich keine Zuschauer zugelassen.