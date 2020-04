Coaches Corner: Wie spielt man erfolgreich gegen Alexander Zverev?

Professionelle Tennis-Coaches sehen mehr - weshalb wir einfach mal nachfragen, wie man denn gegen die ganz Großen der Branche spielen sollte. In Teil 3 unserer Serie analysiert Lars Uebel, Leiter der TennisBase Zentral in Oberhaching, das Spiel von Alexander Zverev.

Lars Uebel ist als Coach von Philipp Kohlschreiber zu den US Open 2018 gefahren - und schaffte es, mit seinem Schützling in Runde drei Alexander Zverev mit einer extrem starken und schlauen Leistung aus dem Turnier zu werfen. „Ich habe als Trainer auch oft gegen Sascha verloren“, schickt Uebel, der Leiter der TennisBase Zentral in Oberhaching, aber gleich voraus. Und: „Gegen solche Topspieler wie Sascha hängt natürlich immer viel von Tagesform und den Umständen ab.“

Das sind die besonderen Stärken von Alexander Zverev

Sascha ist einer der besten Aufschläger im Tennis. Und bekommt mit seinem Service sehr viele freie Punkte. Wenn das der Fall ist, spielt er auch von der Grundlinie viel selbstbewusster. Wenn Sascha die Ballwechsel von Anfang an diktiert, dann spielt er auf beiden Seiten mittlerweile extrem gut. Sand ist sicherlich Saschas bester Belag, weil er da am meisten Zeit hat. Da kommen seine Schwierigkeiten durch die Größe am wenigsten zu tragen, was auch für einen langsamen Hartplatz gilt.

Wie spielt man erfolgreich gegen Alexander Zverev?

Man muss also versuchen, seinen Aufschlag zu entschärfen. Das war für Kohli in New York 2018 extrem wichtig: viele Returns ins Feld zu spielen. Oft in die Rallye zu kommen. Da muss man auch ein wenig gamblen mit der Seite als Rückschläger, was Philipp damals sehr gut gelungen ist.

Beim zweiten Aufschlag war die Idee, die Position zu mischen: Mal von ganz hinten zu retournieren, aber auch mal von direkt an der Grundlinie. Es geht also darum, unterschiedliche Bilder für Sascha zu kreieren, unterschiedliche Geschwindigkeiten zu spielen.

Man muss Sascha von der Linie wegholen - denn dort ist er sehr stark. Wenn er sich auf der Linie bewegen kann und von beiden Seiten spielt, dann kann er mit seiner Größe enorm viel Wucht aufbauen. Kohli hat es an jenem Tag mit Höhe und Tiefe geschafft, viele unterschiedliche Treffpunkte für Sascha zu generieren. Man muss mit dem Slice arbeiten - das ist immer noch eine Schwäche von Sascha: Wenn er in den Platz rein und sehr, sehr tief arbeiten muss. Genauso, wenn er sehr schnell in der Vorhand angespielt wird und dabei viel Weg machen muss. Wenn Sascha den Ball heben muss und dann vor ans Netz kommt, hat der Gegner meistens dennoch eine gute Position für einen Passierball.

Gegen Sascha muss man außerdem sehr aktiv spielen, versuchen, ihn zu bewegen. Probleme bekommt er auch auf richtig schnellen Belägen, wo er sich schnell anpassen muss.

Ein paar Zahlen und Fakten zu Alexander Zverev (Statistiken beziehen sich auf die vergangenen 52 Wochen)

Geburtsdatum Turniersiege insgesamt Turniersiege 2019 Asse pro Match Returnspiele gewonnen Tiebreaks gewonnen 20.04.1997 11 1 (Genf) 10,1 (ATP Rang 13) 24,6% (ATP-Rang 19) 58,1% (ATP-Rang 20)

