Coaches Corner: Wie spielt man erfolgreich gegen Félix Auger-Aliassime?

Professionelle Tennis-Coaches sehen mehr - weshalb wir einfach mal nachfragen, wie man denn gegen die ganz Großen der Branche spielen sollte. In Teil 9 unserer Serie analysiert der Adidas-Scout - und Coach Mats Merkel den kanadischen Newcomer Félix Auger-Aliassime.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.05.2020, 12:19 Uhr

© Getty Images Wie spiele ich erfolgreich gegen Félix Auger-Aliassime?

Wer so wie Mats Merkel seit vielen Jahren als Scout für Adidas unterwegs ist, der sieht die meisten Spieler, die es schließlich auf die ATP- oder WTA-Tour schaffen, schon in sehr jungen Jahren. Sei es beim Orange Bowl, beim Eddie Herr International Junior Championship oder bei den Turnieren von Tennis Europe. Aber auch mit den Erwachsenen hat Merkel immer wieder professionell zu tun: Sei es als Begleiter von Dominic Thiem oder, noch während dessen Adidas-Zeit, von Andy Murray. Den Aufstieg von Félix Auger-Aliassime hat Mats Merkel natürlich auch aufmerksam verfolgt.

Das sind die besonderen Stärken von Félix Auger-Aliassime

Félix ist ein Spieler, der eine sehr hohe Intensität hat und von seiner Art her sehr präsent auf dem Platz ist. Er läuft mit geschwellter Brust über den Platz. Nicht dass Félix ein Angeber wäre, keineswegs, der ist sehr bescheiden. Die angesprochene Intensität zeigt sich darin, dass Félix extrem viel über den Platz rutscht, egal, auf welchem Untergrund. Er spielt mit der Rückhand sehr gut, auch den Slice.

Der erste Aufschlag ist in Ordnung, der zweite ist im Vergleich zu den anderen Top-Spielern nicht ganz so stark. Auch bei der Vorhand aus dem Lauf sieht man, dass er da hin und wieder wegbricht. Bei allen Schlägen, bei denen er Zeit hat, ist er natürlich extrem gut.

Wie spielt man erfolgreich gegen Félix Auger-Aliassime?

Man muss auch bei Félix schauen, dass man ihn so unter Druck setzt, dass man selbst die kleinsten feinmotorischen Fähigkeiten fordert. Der Slice auf die Vorhand, kurz gechippt, das ist auch gegen Félix ein gutes Mittel. Er kommt zwar nach vorne, spielt dann aber auch wieder gerne von hinten. Ich glaube, dass er noch nicht ganz seinen Spielstil gefunden hat. Wenn man andere Spieler etwa am Anfang von der Sandplatzsaison anschaut, dann sind die Ergebnisse vielleicht noch nicht so da - haben sie sich aber reingespielt, dann bleiben sie bei ihrem Spiel. Und ziehen das durch, egal gegen wen. Und das fehlt Félix noch ein bisschen: Dass er weiß, wer er eigentlich sein möchte auf dem Platz.

Einige Zahlen zu Félix Auger-Aliassime (Statistisken beziehen sich auf die vergangenen 52 Wochen)

Geburtsdatum Turniersiege insgesamt Turniersiege 2019 Asse pro Match Tiebreaks gewonnen Entscheidungssätze gewonnen 08.08.2000 0 0 9,5 (ATP-Rang 14) 63,4% (ATP-Rang 12) 66,7% (ATP-Rang 8)

Ausgewählte Head-to-Heads von Félix Auger-Aliassime

Gegner Bilanz Rafael Nadal 0:1 Daniil Medvedev 0:1 Stefanos Tsitsipas 2:2 Matteo Berrettini 0:1 Alexander Zverev 0:2 Gael Monfils 0:1 Roberto Bautista Agut 0:1 Fabio Fognini 1:0 Denis Shapovalov 1:2

