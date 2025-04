Coco Gauff emanzipiert sich von Roger Federer

Coco Gauff und “Team 8”, die Agentur von Roger Federer und dessen Manager Tony Godsick, werden schon bald getrennte Wege gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.04.2025, 20:13 Uhr

© Getty Images Coco Gauff nimmt ihre Vermarktung nun selbst in die Hand - fast

Vor zwei Jahren hatte eine Gruppe von Journalisten die Möglichkeit, vor Beginn der French Open mit Chris Evert zu sprechen. Evert hat während ihrer brillanten Karriere sieben Mal den Einzel-Titel in Roland-Garros geholt, ist dann nach ihrer aktiven Zeit Expertin beim US-TV geworden. Evert wurde im Frühjahr 2023 also gefragt, ob Coco Gauff denn noch einen Grand-Slam-Titel benötige, um in den Rang eines Superstars aufzusteigen.

Chris Evert verneinte das kategorisch: Gauff sei längst ein Aushängeschild für den Tennissport. Und das global. Gut, der Gewinn der US Open ein paar Monate später hat dem Renommee von Gauff auch nicht geschadet.

Zu jener Zeit wurde Coco Gauff von „Team 8“ gemanagt, der Agentur von Roger Federer und Tony Godsick. Diese Zeiten sind nun vorbei, wie Gauff vor wenigen Tagen in den sozialen Medien bekannt gab. Von nun an werden die anstehenden Aufgaben - vor allem neben dem Court - von „Coco Gauff Enterprise“ übernommen. Unterstützt wird Gauff dabei von WME, einer Agentur, die sich mit der Vermarktung im Bereich der Musik, Kunst und Sport einen Namen gemacht hat.

Gauff emanzipiert sich also in gewisser Weise von Roger Federer. Die Zeit mit Team 8 werde ihr aber immer in bester Erinnerung bleiben, so die immer noch erst 21-jährige US-Amerikanerin.