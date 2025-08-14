Love-Island-Sucht: Coco Gauff muss Twitter löschen

Coco Gauff hat - aus der Ferne betrachtet - ihr Leben im Griff. Wenn man von ihrer Trash-TV-Sucht absieht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.08.2025, 23:14 Uhr

© Getty Images

Wer Coco Gauff etwas näher verfolgt, der weiß, dass sie - die stolze US-Open-Siegerin und Weltranglisten-Zweite - auch ihre weniger seriösen Steckenpferdchen hat. Eines davon: die US-Version der Dating-Reality-Show Love Island.

Gauff, so las man auf X, war hier sogar aktiv in Sachen Abstimmung - und emotional sowieso. “Das letzte Mal derart geheult hatte ich, als Iron Man am Ende gestorben ist”, twitterte sie im Juni.

Gauffs Lieblingspärchen, die gewissen Nicolas "Nic" Vansteenberghe & Olandria Carthen, kamen am Ende auf den zweiten Platz; Gauff hegte offenbar auch Sympathien für Chelley & Ace. Nun denn.

In Cincinnati plauderte sie nun über ihre Leidenschaft. Im Vorjahr sei sie dazu gekommen, die diesjährige Staffel habe sie nun von Beginn angeschaut. “Sie hat im Zeitraum der French Open begonnen. Ich war in Europa und morgens habe ich das als Erstes geschaut, quasi um 6 Uhr. Bis ich damit durch war, habe ich mein Handy nicht angeschaut, um keine Spoiler zu lesen.”

"Drama hier, Drama da"

Es sei ein “lustiger Sommer” gewesen, so Gauff - die allerdings (nachdem sie eine “Watch Party” geschmissen und in zwei Love-Island-Gruppenchats aktiv war) zu drastischen Maßnahmen greifen musste. Und Twitter in der vergangenen Woche von ihrem Handy löschte. Sie sei zu involviert in Love Island gewesen, dazu kam das gesamte Tennis-Twitter... “Drama hier, Drama da", so die 21-Jährige. Und dann habe sie auch noch (die neue Staffel der Serie) The Summer I turned pretty begonnen (Der Sommer, als ich schön wurde) und neues Sucht-Potenzial gespürt.

Wie lange ihre Abstinenz von Twitter andauern wird? Wir werden es erfahren. Vermutlich auf X.