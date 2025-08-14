WTA Cincinnati: Gauff zieht ins Viertelfinale ein

Coco Gauff steht beim WTA 1000-Turnier in Cincinnati in der Runde der letzten Acht. Die an Position zwei gesetzte US-Amerikanerin bezwang die Italienerin Lucia Bronzetti mit 6:2 und 6:4.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 14.08.2025, 18:37 Uhr

Coco Gauff steht in Cincinnati im Viertelfinale.

Gauff agierte gegen die Nummer 61 im Ranking von Beginn an dominant und ging rasch mit 3:0 in Führung. Danach schlichen sich jedoch einige Fehler in das Spiel der US-Amerikanerin ein. Bronzetti breakte zurück, gab jedoch postwendend ihren Aufschlag abermals ab. Die Weltranglisten-Zweite fand daraufhin ihren Fokus wieder und erarbeite sich beim Stand von 5:2 drei Satzbälle, von denen sie schließlich den dritten nutzen konnte.

Die zweifach Grand Slam-Siegerin nahm zunächst den Schwung in den zweiten Satz mit und erarbeitete sich abermals eine frühe Breakführung, die sie allerdings wie in Satz eins auch gleich wieder herschenkte. In der Folge entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch, bei dem Bronzetti gut mitfightete.

Mit zwei Doppelfehlern und einem leichten Vorhandfehler brachte sich die Italienerin jedoch selbst um die Früchte ihrer Arbeit und servierte Gauff bei 4:5 quasi das Match auf dem Silbertablett.

Im Viertelfinale könnte es die US-Amerikanerin nun nach der italienischen Nummer zwei mit der italienischen Nummer eins zu tun bekommen. Die an Nummer sieben gesetzte Paolini muss dafür jedoch zunächst die Hürde Barbora Krejcikova nehmen.

