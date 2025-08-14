WTA Cincinnati: Jasmine Paolini rauscht zum Clash gegen Coco Gauff

Die Italienerin Jasmine Paolini hat das Viertelfinale beim WTA-1000er-Turnier in Cincinnati erreicht. Sie schlug Barbora Krejcikova glatt mit 6:1, 6:2.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.08.2025, 20:38 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini

Paolini zeigte dabei eine eindrucksvolle Vorstellung - und revanchierte sich damit für die bisherigen Matches gegen die Tschechin. Beide bisherigen Aufeinandertreffen nämlich hatte Krejcikova für sich entschieden, speziell das Wimbledonfinale 2024 ist vielen dabei im Gedächtnis geblieben.

Nun geht es für die Weltranglisten-Fünfte gegen Lokalmatadorin Coco Gauff: Die US-Amerikanerin hatte im ersten Match des Tages mit Paolinis Landsfrau Lucia Bronzetti ein paar Probleme, gewann am Ende aber sicher.

Gauff und Paolini standen sich bislang vier Mal gegenüber, die Bilanz ist ausgeglichen. Beide Begegnungen in 2025 allerdings gewann Paolini, unter anderem das Finale beim Heimturnier in Rom.

Zum Einzel-Draw der Damen