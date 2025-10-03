Coco Gauff für WTA Finals qualifiziert - und Anisimova... eigentlich auch

Dank ihrer starken Turnierwoche in Peking hat sich Coco Gauff als dritte Spielerin für die WTA Finals qualifiziert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.10.2025, 09:50 Uhr

© Getty Images Coco Gauff

Gauff ist damit nach Aryna Sabalenka (WTA-Nr. 1) und Iga Swiatek (WTA-Nr. 2) die dritte Spielerin, die für das Saisonabschlussturnier der Frauen qualifiziert ist. Das vermeldete die WTA dieser Tage.

Im Jahres-Race führt Sabalenka mit 9.610 Punkten vor Swiatek mit 8.033 Zählern. Gauff hat aktuell 5.184 Punkte. Im Live-Race steht sie dank ihres Halbfinaleinzugs in Peking gar bei 5.574 Punkten.

Auch Peking-Halbfinalgegnerin Amanda Anisimova scheint die erforderliche Punktzahl für Riad erreicht zu haben. Anisimova, in diesem Jahr unter anderem Finalistin in Wimbledon und bei den US Open, hat aktuell 5.298 Punkte. Nötig für eine Qualifikation sind laut der inoffiziellen, aber verlässlichen Seite live-tennis.eu momentan 5.203 Punkte.

Die WTA verlautbart die Qualifikation für ihr wichtigstes Event allerdings oft gerne gesondert.

Die weiteren Plätze belegen aktuell Madison Keys, Jessica Pegula, Mirra Andreeva und Elena Rybakina. Knapp dahinter folgt Jasmine Paolini.

