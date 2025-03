Coco Gauff rockt die Oscars!

Coco Gauff hat sich einen Abstecher zur diesjährigen Oscar-Verleihung erlaubt - und dort Serena Williams getroffen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.03.2025, 14:03 Uhr

© Getty Images Coco Gauff

In wenigen Tagen greift Coco Gauff wieder auf dem Court an - warum nicht vorher noch etwas Hollywood-Glamour abholen?

Eine Oscar-Einladung erhält man nun mal nicht täglich, entsprechend ließ sich Coco am Wochenende also bei den Academy Awards blicken. Als Date? Nahm Coco übrigens einfach Mama Candi mit. Wir müssten es eigentlich nicht gesondert erwähnen, aber Coco sah freilich blendend aus.

Auch Serena Williams und Aryna Sabalenka sind da

Nach den Oscars geht's für die Stars natürlich nicht direkt ins Bett, Gauff besuchte entsprechend noch die Aftershow-Party der Vanity Fair, wo sie auch auf zwei weitere Kolleginnen traf - Serena Williams und Aryna Sabalenka.

Während Williams die Früchte ihrer Arbeit in Tennisrente genießt, geht's es für Gauff und Sabalenka in dieser Woche wieder ans Eingemachte: Beide sind in Indian Wells am Start, nur eine schnelle Autofahrt von Hollywood entfernt.