Coco Gauff über fehlenden US-Support beim United-Cup: "Ich denke, wir sind die Schlechtesten"

Coco Gauff hat sich am Rande des United Cups in Perth nun kritisch über den mangelnden Support durch US-amerikanische Tennisfans geäußert.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 05.01.2026, 12:07 Uhr

© Getty Images Coco Gauff würde sich mehr Unterstützung durch US-Fans wünschen.

„Ganz ehrlich … ich glaube, im Tennisbereich sind wir definitiv die Schlechtesten, was das angeht. Ich habe immer gesagt, ich wünsche mir, dass unser Land überall auf der Welt präsenter wäre, so wie es kleinere Länder sind", so die 21-Jährige.

Die zweifache Major-Gewinnerin hat eine Therorie, warum das US-amerikanische Publikum nicht unbedingt zu den euphorischsten Tennisfans gehört: "Ich denke, dass es einfach daran liegt, dass unser Land in so vielen Sportarten gut ist ... das macht es schwierig", so Gauff.

Sollte es das US-Team, das 2025 den Titel holte, wieder in das Finale nach Sydney schaffen hofft die 21-Jährige jedenfalls, dass "mehr Fans als im Vorjahr" ihr Land unterstützen werden. Zumindest für die Australian Open gibt sich Gauff in dieser Hinsicht zuversichtlich: "Ich denke definitiv, dass in Melbourne mehr Amerikaner kommen als hier".

Via X ordnete Gauff ihre kritischen Aussagen kurz später etwas ein. Sie beziehe sich darauf, dass in Amerika viele Leute zuschauen, unabhängig davon, wer spiele. Wohongegen Fans aus kleineren Ländern mit Flaggen am Start seien und daher klar wäre, wen sie unterstützen. “Es war eher ein Kommentar für diejenigen, die bereits zuschauen, und wie sehr ich mir wünsche, dass sie genauso leidenschaftlich wären wie die Teilnehmer aus anderen Ländern, insbesondere bei Mannschaftswettbewerben.”

Auch ohne die große Fan-Unterstützung startete das US-Team programmgemäß mit einem Sieg in das Turnier. Coco Gauff steuerte beim 2:1-Erfolg über Argentinien sowohl einen Punkt im Einzel (durch ein 6:1, 6:1 über Solana Sierra) als auch einen im Mixed (an der Seite von Christian Harrison) bei. Ihr zweites Einzel gegen Spanien verlor Gauff indes.