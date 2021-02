Coco Gauff: "Viele haben erwartet, dass ich alles gewinne"

Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat am Rande des WTA-500-Events von Adelaide über den Druck gesprochen, der auf ihren noch jungen Schultern lastet.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.02.2021, 09:48 Uhr

Coco Gauff steht in Adelaide im Halbfinale

Es ist wieder einmal ein ganz kräftiges Ausrufezeichen, das Coco Gauff in diesen Tagen beim WTA-500-Event von Adelaide in Richtung Konkurrenz sendet. Die erst 16-jährige US-Amerikanerin steht nach Siegen unter anderem gegen Petra Martic und Kaja Juvan nämlich in ihrem bereits dritten Halbfinale auf der großen WTA-Bühne.

In diesem trifft Gauff auf die Nummer zwei des Turniers, die Schweizerin Belinda Bencic (hier in den Livescores!). Es ist dies wieder ein Spiel gegen eine der derzeitigen Größen des Damentennis. Spiele, in die Gauff mit einer durchaus positiven Einstellung geht. "Ich denke auf jeden Fall, dass ich gewinnen kann. Erwarten tu ich es aber nicht unbedingt, glaube ich", erklärte die US-Amerikanerin am Rande des Turniers in Down Under.

"War das erste Mal auf diesen Turnieren"

Es ist dies einer von zahlreichen bemerkenswerten Erfolgsläufen, die Coco Gauff in ihrer noch jungen Karriere bereits hingelegt hat. Erfolgsläufe, die der 16-Jährigen insbesondere aufgrund ihres jungen Alters ein enormes mediales Echo einbrachten. Eine schwierige Situation,

internation.com erklärt: "Als ich zum ersten Mal auftauchte, erwarteten wohl viele Leute, dass ich jedes Match gewinnen würde", so Gauff.

Das gesamte Jahr 2019 wäre für sie aber ein Jahr der Eingewöhnung gewesen, wie die US-Amerikanerin betont: "Das gesamte Jahr über war es für mich das erste Mal, dass ich jemals auf den verschiedenen Turnieren war." Viele Menschen hätten von ihr erwartet, rauszugehen und einfach zu gewinnen. "Das war gut, ich habe auch gehofft, es zu tun."

Gauff um zweiten WTA-Titel

Dass ein solches Szenario in ihrem Alter aber durchaus unrealistisch ist, haben die folgenden Turniere gezeigt. Immer wieder folgten auf sensationelle Abschneiden frühe Niederlagen. Nun aber scheint Coco Gauff einen passenden Umgang mit dem medialen Druck gefunden zu haben, wie die 16-Jährige erklärt: "Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich meine, ich konzentriere mich nicht mehr so sehr auf die Medien. Ich versuche einfach, in meiner eigenen Welt zu bleiben."

In Adelaide hat Gauff nun die Chance, ihr zweites WTA-Tour nach dem Triumph in Linz 2019 zu gewinnen. Sollte die US-Amerikanerin auch die Hürde Belinda Bencic in der Vorschlussrunde meistern, so würde im Endspiel Iga Swiatek warten.