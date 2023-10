Coco Gauff zur Trennung von Coach Pere Riba: "Nicht meine Entscheidung"

Coco Gauff und Coach Pere Riba gehen getrennte Wege. Das kommt nach den erfolgreichen US Open 2023 überraschend.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2023, 07:20 Uhr

© Getty Images Pere Riba in der Box von Coco Gauff bei den US Open 2023

Drehen wir das Rad der Zeit ein paar Wochen zurück: Da saß Pere Riba bei den US Open in der Box von Coco Gauff, gab gemeinsam mit Brad Gilbert Anweisungen, die letztlich zum ersten Major-Titel der immer noch erst 19-jährigen US-Amerikanerin führten. Man hatte davon ausgehen dürfen, dass Riba und Gauff auch weiterhin nach Erfolgen streben. Das ist aber offenbar nicht der Fall, wie Gauff nach ihrem Auftaktsieg bei den WTA Finals in Cancun ausführte.

"Leider war das nicht meine Entscheidung, aber wir mussten unsere Zusammenarbeit beenden", erklärte Gauff. "Ich hatte eine großartige Zeit mit ihm und wünsche ihm nur das Beste für sein nächstes Kapitel. Wenn es nach mir ginge: Ich hätte ihn sehr gerne hier gehabt. Aber Dinge passieren, das Leben passiert. Es gibt keine schelchten Gefühle auf unserer Seite. Manchmal machen die Leute mehr daraus, als es wirklich ist."

Auf die genauen Gründe für die Trennung wollte Gauff nicht eingehen. "Manche Dinge funktionieren einfach nicht mehr. Das ist alles. Ich halte ihn immer noch für einen tollen Typ. Er hat mir als Persönlichkeit ein paar fantastische Dinge beigebracht, wie auch meinem Spiel. Ich bin mir sicher, er wird bei seinem nächsten Schritt erfolgreich sein."

