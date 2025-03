Coleman Wong: Glückwünsche von Rafael Nadal

Coleman Wong hat gegen Ben Shelton den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Und Gratulationen von prominenter Stelle erhalten: von Rafael Nadal.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.03.2025, 21:48 Uhr

© Coleman Wong/ATP Coleman Wong hat die Unterstützung von Rafael Nadal

Coleman Wong könnte einigen deutschen Tennisfans tatsächlich ein Begriff sein. Denn gegen Wong hat Justin Engel, Deutschlands aktuell wohl größtes Talent, im vergangenen Herbst in Almaty seinen ersten Sieg auf höchstem ATP-Level gefeiert. Nun hat Wong in Miami selbst für eine Premiere gesorgt: Als erster Spieler aus Hong Kong, der einen Top-20-Spieler bezwingen konnte. Das „Opfer“? Ben Shelton, der nach dem 6:7 (3), 6:2 und 6:7 (5) niedergeschlagen vom Court schlich.

Nun steht Wong also in der dritten Runde eines ATP-Masters-1000-Turniers. Mit besten Aussichten, sogar ins Achtelfinale einzuziehen. Denn mit Adam Walton wartet ein Lucky Loser. Eigentlich wäre für diesen Slot Hubert Hurkacz vorgesehen gewesen. Der Pole zog in Miami allerdings kurz vor Turnierstart zurück.

Wong trainiert mit Nadal

Die prominentesten Glückwünsche erhielt der 20-jährige Wong von einer Legende, die trotz all seiner anderen Erfolge erstaunlicherweise in Miami nie den Titel holen konnte: Rafael Nadal. „Es steckt viel Arbeit hinter diesen Siegen!“, schrieb Nadal bei X. „Wir sind stolz auf Dich, Coleman. Ein historischer Sieg für Hong Kong.“

Der Grund für die Gratulationen liegt nahe: Wong war im Alter von 17 Jahren in die Rafa Nadal Academy nach Manacor gekommen. Und hat mit dem großen Meister auch schon ein paar Mal geübt. „Es ist verrückt. Ich habe ein paar Mal mit ihm trainiert und habe eine wirklich gute Beziehung zu ihm“, erklärte Wong gegenüber der Website der ATP. „Er gibt mir immer Ratschläge, wenn ich ihn in der Akademie sehe. „Ich bin ein ziemlich emotionaler Kerl, es freut, dass er weiß, dass es mir gut geht. Danke. Danke, Rafa.“

