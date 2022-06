Combined 's-Hertogenbosch: Regen war Spielverderber an Tag eins

Lediglich jeweils ein Hauptwettbewerbs-Match auf ATP- und WTA-Seite konnte am Montag beim Rasenklassiker in 's-Hertogenbosch fertiggespielt werden. Auch die nächsten Tage sehen witterungsbedingt nicht gerade rosig aus.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.06.2022, 22:09 Uhr

© Getty Images Auf dem Rasen von 's-Hertogenbosch war am Montag kaum an ein Spielen zu denken

Groß war die Freude bei den niederländischen Tennisfans, die am Montag zum ersten Hauptwettbewerbs-Tag zur Veranstaltungsörtlichkeit Autotron in Rosmalen pilgerten - allein nur Tennis wurde am verregneten Eröffnungstag in 's-Hertogenbosch kaum gespielt. Bei den Herren konnte nur Hugo Gaston sein Auftakmatch gegen Soonwoo Kwon glatt mit 6:2, 6:1 gewinnen, bei den Damen siegte die Russin Anna Kalinskaya gegen die Lokalmatadorin Suzan Lamens in zwei Sätzen.

Weder die topgesetzte Aryna Sabalenka im Frauenwettbewerb noch der bei den Herren bislang einzige deutsche Vertreter Dominik Köpfer durften trotz Ansetzung die grasigen Courts betreten. Damit ist der Spielplan am Dienstag schon pickepackevoll, stehen neben den Erstrundenpartien auf WTA- und ATP-Seite auch noch einige Qualfikationsduelle auf dem Programm. Und auch die Doppelpartien sollten noch irgendwo untergebracht werden.

Besseres Wetter in England

Im englischen Nottingham wird diese Woche übrigens ein weiteres WTA-Tour-250-Turnier auf Rasen ausgetragen. Die Wettervorhersage im Vereinigten Königreich ist deutlich besser als die bei der Konkurrenzveranstaltung in den Niederlanden. Am Eröffnungstag standen noch keine weltbewegenden Partien auf dem Programm. Dienstag greifen allerdings bereits die topgesetzten Spielerinnen Maria Sakkari und Emma Raducanu am Centre Court zum Schläger.

