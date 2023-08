Comeback bei den US Open? Emma Raducanu kehrt auf den Platz zurück

Emma Raducanu ist am Mittwoch auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Ob die Britin rechtzeitig für die US Open fit wird, ist derzeit noch unklar.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.08.2023, 16:09 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu ist zurück auf dem Platz

Nach äußerst schwierigen Monaten darf Emma Raducanu nun wieder etwas positiver in die Zukunft blicken: Wie die 20-Jährige in den sozialen Medien mitteilte, kehrte sie am Mittwoch nach mehrmonatiger Verletzungspause auf den Trainingsplatz zurück. Im Mai hatte sich die Britin Operationen an beiden Handgelenken sowie am Knöchel unterzogen.

Wann genau Raducanu auf den Matchcourt zurückkehren wird, ist derzeit ungewiss. Allerdings scheint das Comeback noch etwas entfernt, trainierte sich am Mittwoch doch offenbar nur mit Soft-Bällen. Diese werden im Normalfall für das Training mit Kindern verwendet.

Ein Start bei den US Open (28. August bis 10. September) dürfte demnach unrealistisch sein. Auf der Entry List des letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres ist die Britin allenfalls nicht zu finden, als ehemalige Siegerin des Events würde Raducanu im Bedarfsfall aber wohl eine Wildcard erhalten.

Zuletzt hatte Raducanu in einem Interview mit der Londoner Zeitung The Times betont, ihren Triumph bei den US Open 2021 als 18-jährige Qualifikantin mitunter am liebsten ungeschehen machen zu wollen. Aktuell liegt die 20-Jährige in der Weltrangliste auf Position 133.