Comeback im Februar! Juan Martin del Potro plant ausgedehnte Südamerika-Tour

Juan Martin del Potros Comeback steht wohl unmittelbar bevor. Wie die Veranstalter vom ATP-500-Event von Rio de Janeiro bekanntgaben - und auch vom Argentinier bestätigt wurde -, plant der 33-Jährige einen Start in Buenos Aires, Rio de Janeiro und wohl auch Santiago im Februar.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.12.2021, 20:49 Uhr

Juan Martin del Potro wird wohl bald auf die ATP-Tour zurückkehren

Das (schier endlose) Warten hat für die Fans von Juan Martin del Potro wohl bald ein Ende. Gut eineinhalb Jahre ist es her, da hat der Turm von Tandil sein letztes Match auf der ATP-Tour bestritten. Seit seiner Niederlage gegen Feliciano Lopez beim ATP-500-Event im Londoner Queen´s Club musste der Argentinier verletzungsbedingt pausieren. Obgleich dies ein wiederholter Dämpfer in der vom Verletzungspech geplagten Laufbahn del Potros war, schuftete der 33-Jährige hart an seinem Comeback. Und diese Arbeit scheint sich nun auszuzahlen.

Wie am Donnerstag bekanntwurde, wird Juan Martin del Potro wohl Anfang Februar auf die ATP-Tour zurückkehren. Dort plant der Argentinier wohl Starts bei drei Events in seiner Heimat Südamerika - am 7. Februar will der 33-Jährige beim ATP-250-Event von Buenos Aires an den Start gehen. Darauf folgen Auftritte in Rio (ATP-500-Event) und Santiago (ATP-250-Event). Zuletzt hatte del Potro insbesondere mit Verletzungen der Kniescheibe zu kämpfen gehabt - und musste sich mehrmals unters Messer begeben.

Del Potro auf hartem Weg zurück

Der Weg zurück, er sei ein harter gewesen, wie del Potro auf Instagram betonte: "Ich habe wirklich hart trainiert, an manchen Tagen besser als an anderen, aber immer mit der Hoffnung, Anfang nächsten Jahres wieder antreten zu können. Es wäre etwas ganz Besonderes, in Buenos Aires zurückzukommen und dann in Rio zu spielen." Wie man sich vorstellen könne, so del Potro, würde er jeden Tag alles geben, damit er und seine Fans sich bald wiedersehen könnten. Und diese selbstverständlich über seinen Genesungsprozess informiert halten.

Für Juan Martin del Potro geht es also wohl bald an ein neuerliches Comeback. So, wie es der ehemalige Weltranglistendritte bereits 2016 getan hat. Nach einer langwierigen Handgelenksverletzung hat sich del Potro damals 2018 wieder in ein Grand-Slam-Endspiel (US Open) spielen können. Nur um sich dann - bekanntermaßen - wenig später am Knie zu verletzen. Und erneut auszufallen. Es bleibt abzuwarten, ob der Turm von Tandil 2021 noch eine ähnlich erfolgreiche Rückkehr im Köcher hat.