Connors über Zverevs Grand Slam-Chancen: "Ich denke, er kann es schaffen"

Jimmy Connors, seines Zeichens achtfacher Major-Sieger im Einzel, glaubt weiterhin an einen Grand-Slam-Sieg von Alexander Zverev. In seinem Podcast gab der Amerikaner seine Einschätzung dazu ab.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 29.10.2025, 19:44 Uhr

© Getty Images Jimmy Connors glaubt an Alexander Zverevs Grand Slam-Chance.

In einer neuen Folge seines Podcasts „Advantage Connors“ sprach der ehemalige Weltranglistenerste diese Woche unter anderem über ein Thema, das die Tennisfans in Deutschland schon seit knapp zehn Jahren beschäftigt: Alexander Zverevs unermüdlichem Streben nach einem Grand Slam-Titel.

„Er ist die Nummer drei der Weltrangliste und verdient mit Sicherheit ein Vermögen. Er hat 95 % von allem erreicht, was er will, nur der Grand Slam fehlt ihm noch", konstatiert der 73-Jährige. Um diesen letzten kleinen Schritt zu schaffen, müsse sich Zverev "wirklich reinhängen und ein paar Opfer bringen, um das letzte Quäntchen Leistung zu bringen“, so Connors. „Ich weiß, dass er [Carlos] Alcaraz und [Jannik] Sinner geschlagen hat, und irgendwann fragt man sich: Was muss er tun, damit er einen Grand Slam gewinnt?“

Viel Zeit bleibe dem Hamburger nicht mehr, glaubt die Tennislegende. "Wenn er seinen Schläger an den Nagel hängt, wird er zurückblicken und sagen: Ich hatte alles … außer dem Wichtigsten. Wenn seine Zeit kommen soll, muss sie jetzt kommen, denn irgendwann schließen sich diese Zeitfenster."

Er persönlich traue es dem derzeitigen Weltranglisten-Dritten absolut zu, den letzten Schritt zu gehen, so Connors: "Ich spreche so gerne über Zverev, weil ich fest daran glaube, dass er es schaffen kann."

Bleibt zu hoffen, dass auch Alexander Zverev weiterhin an seine Chance glaubt.