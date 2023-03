Cori Gauff mit Kurzauftritt in TV-Serie

Cori Gauff hat sich während einer Turnierpause vor eine TV-Kamera gestellt, um in der Serie „All American: Homecoming“ in einer kurzen Szene aufzutreten. Und war vom Arbeitsaufwand überrascht.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.03.2023, 07:45 Uhr

© Twitter/Cori Gauff Cori Gauff in der TV-Serie "All American: Homecoming"

Sportlich läuft es für Cori Gauff auf der WTA-Tour gerade eher so semi. In Indian Wells hat die gerade 19 Jahre alt gewordene US-Amerikanerin zwar nach einem Kraftakt gegen Rebecca Petersson das Viertelfinale erreicht, ging dort aber gegen Aryna Sabalenka rechtschaffen chancenlos unter.

Da tut ein wenig Abwechslung sicherlich gut. Und die hat Gauff auch als Schauspielerin gefunden. In den USA spricht man von einer „Cameo Appearance“ einem ganz kurzen Auftritt, der Spielfilmen oder TV-Serien erhöhte Aufmerksamkeit bringen soll (NFL-Fans werden sich womöglich an die Millisekunde erinnern, während der Aaron Rodgers, noch Quarterback der Green Bay Packers, im Finale von „Game of Thrones“ zu sehen war).

Aus der Tennisszene ist etwa der Auftritt von John McEnroe in der Serie "Curb Your Enthusiasm" in Erinnerung geblieben. McEnroe spielt dabei - wen auch sonst? - sich selbst.

Gauff über Anzahl der Takes erstaunt

Nun hat sich Cori Gauff also in „All American: Homecoming“ gezeigt. In der Serie geht es um eine junge Frau, die an ein College wechselt, um ihrem Traum von einer professionellen Tenniskarriere einen Schub zu geben.

Cori Gauff kann zu diesem Thema sicherlich einiges beitragen. Über die Dreharbeiten hatte sie in der Woche von Indian Wells auch Auskunft gegeben: „Ich wusste nicht, wie oft man eine Szene immer und immer wieder wiederholen muss. Bei Drills im Tennissport geht es um Wiederholungen, aber das ist hier sogar noch ärger.“