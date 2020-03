Coronavirus: Monte Carlo und Barcelona - Die Veranstalter reagieren

Nach der Absage von Indian Wells und der bevorstehenden in Miami reagieren nun die Veranstalter diverser Turniere auf die Bedrohung des Coronavirus. Eine Austragung ohne Zuschauer wird dabei in Erwägung gezogen, Absagen kann und will niemand ausschließen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 12.03.2020, 07:58 Uhr

Nach der Absage von Indian Wells reagieren nun auch einige Veranstalter weiterer Turniere

Ungewissheit dominiert diese Märztage 2020. Nachdem mit dem ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells und Miami die ersten ganz große Tennisevent dem aktuell grassierenden Coronavirus zum Opfer fielen, keimt die Frage auf, wie es denn mit den anderen Turnieren weitergehe. Mittendrin auch das erste "1000er" auf Sand des Jahres, die Rolex Masters in Monte Carlo, und das ATP-500-Event in Barcelona.

Monte Carlo möglicherweise vor leeren Rängen

Besonders unsicher ist die Situation rund um das Turnier in Monte Carlo. Denn das Event findet nur rund 350 Kilometer südwestlich der Lombardei statt, in der aktuell aufgrund des Coronaviruses Ausnahmezustand herrscht. Während viele europäische Länder, wie Österreich und Ungarn, Veranstaltungen ab einer gewissen Teilnehmerzahl verboten haben, wurde ganz Italien gar zur Sperrzone erklärt. Auch die Veranstalter des ATP-Masters-1000-Events in Monte Carlos haben am Mittwoch mit einer Presseaussendung auf die Situation reagiert.

"Nach den Bestimmungen der monegassischen und französischen Behörden vom Montag, dem 9. März, über die Organisation der nächsten Sportveranstaltungen möchte die Leitung des Rolex Monte-Carlo Masters der Öffentlichkeit versichern, dass alles getan wird, um angesichts der Epidemie die besten Lösungen zu finden", ist auf der Homepage des Turniers zu lesen. Weiters stellen die Veranstalter die Möglichkeit in den Raum, dass das Event ohne Zuschauer über die Bühne gehen könne - in diesem Fall werden den Zuschauern die gekauften Tickets rückerstattet.

Alle Tennisevents in Spanien ohne Zuschauer

Auch in Spanien, wo Mitte April die Barcelona Open stattfinden sollen, hat die Regierung rigorose Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus veranlasst. "Das Ministerium für Kultur und Sport hat die spanischen Sportverbände dringend aufgefordert, alle Wettbewerbe und Sportveranstaltungen hinter verschlossenen Türen abzuhalten", teilt der spanische Tennsiverband auf seiner Homepage mit. "Alle für die nächsten Termine geplanten Tennisturniere werden bis auf weiteres ohne Publikum gespielt, mit dem Ziel, der Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmer Vorrang einzuräumen", ist weiter zu lesen.

Alle Turniere der nächsten sechs Wochen off?

Wie mehrere Tennis-Insider über Twitter berichten, sei am Donnerstag jedoch auch über eine mindestens sechswöchige Pause der ATP-Tour getagt worden - die Spielerräte der ATP und WTA hätten sich hierzu beraten. Eine offizielle Stellungnahme über das Ergebnis steht jedoch noch aus.