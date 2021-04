COVID-Impfung für den Tennissport: Krajinovic wird geimpft, Sonderregelungen schon in Monte Carlo?

Wie die britische Daily Mail berichtete, planen ATP und WTA Sonderregelungen für bereits geimpfte Teilnehmer - und das bereits beim ATP-Masters-1000-Event von Monte Carlo. Unterdessen Filip Krajinovic in diesen Tagen in Serbien seine erste Dosis gegen Sars-CoV-02 erhalten.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.04.2021, 13:47 Uhr

Filip Krajinovic hat seine erste Dosis einer Sars-CoV-02-Impfung erhalten

Berichten der Daily Mail zufolge haben sowohl die ATP- als auch die WTA-Tour unmissverständlich klar gemacht, dass sie eine Impfung der Spielerinnen und Spieler sehr begrüßen würden, würde dies doch zu einer signfikanten Reduktion der logistischen Herausforderungen, die mit der Organisation von Turnieren zu Zeiten der Pandemie einhergehen, führen.

Eine Ausrichtung, die auch für Unmut im Spieler- und Betreuerzirkus sorgt. Pat Cash etwa äußerte sich via Twittter höchst kritisch über die Äußerungen, die er angeblich in einem Call der WTA vernommen haben soll: "Bei einer kürzlichen WTA-Telefonkonferenz war ich schockiert, einen heftigen Vorstoß für Impfungen zu hören. Keine alternative Option zu hören, keine Informationen an die Spieler und ihre Teams über das, was tatsächlich in dem Impfstoff ist, zu hören. Sie umgingen auch die Nebenwirkungen", erklärte der Australier, der sich über die sozialen Medien zuletzt immer wieder äußerst impfkritisch gab und dabei zum Teil auch höchst unseriöse Berichte verbreitete.

Vorteile für geimpfte Spieler

Für geimpfte Spielerinnen und Spieler soll es unterdessen durchaus auch Anreize geben, wie die Möglichkeit, in einer privaten Unterkunft zu hausen, oder die obligatorische Selbstquarantäne vor Erhalt des ersten Testergebnisses auslassen zu können. Die Daily Mail beruft sich hierbei auf ein Dokument der Tennistour, in dem zu lesen sei: "Personen, die die Covid-Impfung vollständig abgeschlossen haben, können nach ihrem ersten PCR-Test bei der Ankunft zum Turnier von der Quarantäne befreit werden."

Spielerinnen und Spieler, die der ATP einen Beweis für ihre Impfung vorlegen könnten, würden in die sogenannte ATP Exemption List aufgenommen, mit Hilfe welcher eine solche Ausnahme geregt werden soll. Zur Zeit ist nur von einer Handvoll Spielern bekannt, dass sie bereits Impfdosen erhalten haben. So etwa von der Weltranglistendritten bei den Damen, der Rumänin Simona Halep. Geimpfte Spieler sollen schon in Monte Carlo Vorteile erwarten, wie etwa ein sofortiges Betreten der Anlage - ohne das Testergebnis abwarten zu müssen.

Krajinovic erhält erste Dosis

Ebenfalls bereits eine Impfdosis erhalten hat Filip Krajinovic, der am gestrigen Samstag unter Begleitung lokaler Medien eine Dosis verabreicht bekommen hat. Der Serbe sieht darin einen wichtigen Schritt für sein sportliches Fortkommen: "Für mich ist es wichtig, nicht in Quarantäne zu müssen, wenn ich zu einem Turnier komme. Ich habe nichts gegen das Protokoll und denke, dass es für uns vieles viel einfacher macht", so der Serbe bezüglich der Sonderregelungen für geimpfte Spieler.

Für ihn sei das Bubble-Dasein eine Herausforderung gewesen, wie Krajinovic betont: "Ich hatte psychologisch zu kämpfen, war oft niedergeschlagen, konnte mich nicht konzentrieren. Das Leben in der Bubble hat mich erschöpft und ich hatte keine Motivation. Jetzt aber denke ich, dass es viel einfacher wird", so der 29-Jährige.

Wie die Vorteile der geimpften Spieler durch das neue Protokoll dann in der Praxis wirklich aussehen werden, lässt sich zur Zeit noch nicht zweifelsfrei sagen. Auf Anfrage der Daily Mail bei der ATP hieß es, dass das Dokument zwar überarbeitet worden sei, nähere Informationen könne und wolle man zum Zeitpunkt aber noch nicht preisgeben.