Dan Evans und Kyle Edmund reiben sich: "Sei ganz vorsichtig, mein Freund!"

Dan Evans hat sich nach einem Match bei der Turnierserie Battle of the Brits über Kyle Edmund aufgeregt. Nach dem Duell der beiden Top-Spieler Großbritanniens, das Evans mit 6:4, 6:4 für sich entschied, kam es trotz Corona-Auflagen zu einem würzigen "Handshake".

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.07.2020, 11:40 Uhr

Evans jubelte nach seinem verwandelten Matchball zunächst lautstark in Richtung seiner Betreuerbank, ehe er sein Racket weit über das Netz hielt, um Edmund den Corona-Check anzubieten. Dieser ging etwas rabiat zur Sache, was Evans gar nicht gefiel.

"Sei ganz vorsichtig, Kyle. Sei ganz vorsichtig, mein Freund", schickte Evans seinem Gegner hinterher. Gegenüber den Teamkollegen seiner "Union Jacks" echauffierte sich Evans dann noch deutlicher: "Er hat auf meinen Schläger geschmettert", klagte er, während Teamkollegin Heather Watson versuchte, die Szene herunterzuspielen. "Er hat doch nur Spaß gemacht", sagte sie, Evans wollte ihr aber nicht glauben.

Edmund versuchte die Szene danach herunterzuspielen. "Das war gar nichts. Er hat das missinterpretiert", sagte Edmund.

Die "Battle of the Brits" wurde vom britischen Tennisverband LTA ins Leben gerufen, um ProfispielerInnen eine Vielzahl an Matches auf hohem Niveau zu bieten. Insgesamt gibt es 60 Matches: 40 Einzel, 20 Doppel.

Zwei Teams zu je 13 SpielerInnen, die Union Jacks und die British Bulldogs, treten dabei gegeneinander an. Je später die Matches stattfinden, umso mehr Punkte zählt ein Matchsieg für die Gesamtwertung. Insgesamt muss ein Team 60 Punkte holen, um zu gewinnen.