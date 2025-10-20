Daniel Medvedev: Der erfolgreichste Nicht-Wiederholungstäter

Für Daniil Medvedev hat sich am Sonntag nach langer wartezeit mal wieder eine Titelfeier ergeben. Beim Turnier in Almaty triumphierte der ehemalige Weltranglistenerste zum 21. Mal auf der Tour. In 21 verschiedenden Städten.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2025, 17:07 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat in seiner Karriere schon 21 Titel auf der ATP Tour gewinnen können.

Über 20 Titel auf der ATP Tour? Das können in der Tat nicht viele Spieler von sich behaupten. Daniil Medvedev gewann am Sonntag beim ATP 250er-Turnier in Almatay nach über zweijähriger Durststrecke den 21. Titel und gehört damit zu einer erlesenen Runde von 48 Spielern in der Open Era, die derart viele Triumphe verbuchen können.

Dabei sticht der frischgebackene Almaty-Champion nochmal besonders heraus. Denn Medvedev ist der einzige Spieler in der Riege, der seine Titel stets bei unterschiedlichen Events gewonnen hat. Noch nie triumphierte der 29-Jährige bei einem Turnier zweifach. Wiederholungen scheinen also nicht die Vorliebe des Russen zu sein.

Medvedev war oft nahe dran - Auch in Wien

Weit weg war Medvedev davon aber nicht. Alleine bei den US Open, wo der Rechtshänder selbstverständlich einmal triumphierte, gab es zwei weitere Finalniederlagen. Auch u.a. nach seinem Triumph beim in dieser Woche stattfindenden Turnier in der Wiener Stadthalle war Medvedev nach seinem Sieg im Jahr 2022 zwölf Monate später der Titelverteidigung ganz nah. Jannik Sinner hatte am besagten Sonntag etwas dagegen.

Auch in dieser Woche spielt Medvedev wieder um den Titel in der Hauptstadt Österreichs. Nuno Borges wartet in der ersten Runde. Mit dem Rückenwind des Titels dürfte die Aufgabe als machbar durchgehen. Ein Duell mit Jannik Sinner wäre erst im Finale möglich. Der Ausgang wäre logisch. Denn Jannik Sinner hat sich bereits als Wiederholungstäter geoutet.