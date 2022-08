Daniil Medvedev: Bälletausch ja - aber nicht bei den US Open!

Daniil Medvedev spielt heute in Runde eins der US Open 2022 gegen Stefan Kozlov (ab 18 Uhr live im TV und Stream bei Eurosport). Im Gegensatz zu Iga Swiatek hat der Russe mit den Bällen keine Probleme.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.08.2022, 19:28 Uhr

© Getty Images Wait for it! Daniil Medvedev kommt mit den Bällen bei den US Open gut zurecht

In Wimbledon ist es bekanntlich eine schöne Tradition, dass die Champions des jeweils vergangenen Jahres den Spielbetrieb auf dem Centre Court eröffnen. Bei den US Open ist es eher Tradition, dass sich der Spielplan nach den Wünschen der TV-Stationen richtet. Was nicht ausschließt, dass der Titelverteidiger tatsächlich auch als erster Spieler im Arthur Ashe Stadium aufschlagen darf. Im Fall von Daniil Medvedev kommt noch dazu, dass der Russe ja auch als Branchenbester nach New York gekommen ist.

Emma Raducanu, das nur nebenbei, wird entgegen der britischen Gepflogenheit am Dienstag erst abends aufschlagen. Ihre ziemlich reizvolle Partie gegen Alizé Cornet ist für 19 Uhr Ortszeit im Arthur Ashe Stadium angesetzt.

Zu diesem Zeitpunkt sollte sich Medvedev schon auf seine Zweitrunden-Partie bei den US Open 2022 vorbereiten. Nicht nur, weil sich Medvedev gegen Stefan Kozlov nur selbst schlagen kann. Sondern auch, weil ihm die Bälle bei den US open viel mehr zusagen als seinem weiblichen Pendant an der Spitze der WTA-Charts, Iga Swiatek. Die hatte sich über die außerordentlichen Flugeigenschaften der Wuchteln in Flushing Meadows nicht erfreut gezeigt.

Medvedev hat Probleme mit Franzosen

Daniil Medvedev sieht das komplett anders, ja. er regte in seiner Pressekonferenz am Freitag sogar eine Neuerung für zwei Turniere an, bei denen er bislang noch wenig bis nichts gerissen hat. Wenn schon, dann sollte in Indian Wells und Miami mit denselben Wilson-Bällen gespielt werden wie bei den US Open, erklärte Medvedev, der in dieser Saison lediglich das Turnier in Los Cabos für sich entscheiden konnte. Unterstützung von Iga Swiatek wird er dafür nicht bekommen: Die ist mit den dort üblichen HEAD Penn so gut zurechtgekommen, dass sie gleich das Sunshine Double geholt hat.

Viel mehr Sorgen als die Bälle wird Daniil Medvedev ohnehin die Auslosung machen: Denn in Runde zwei geht es in jedem Fall gegen einen Franzosen (entweder gegen Quentin Halys oder Arthur Rinderknech). Und die liegen Medvedev bekanntlich nicht so sehr. In dieser Saison hat die Nummer eins der Welt nämlich schon gegen Ugo Humbert (beim ATP Cup), Gael Monfils (in Indian Wells) und Richard Gasquet (in Genf) verloren. Dem stehen drei Siege gegen Benoit Paire (in Acapulco), Gilles Simon und Adrian Mannarino (beide in ´s-Hertogenbosch) gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau der Männer

