US Open 2025: Grigor Dimitrov nun offiziell draußen - Hoffnung für Filip Misolic

Grigor Dimitrov muss auf seine Teilnahme bei den US Open 2025 verzichten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.08.2025, 04:21 Uhr

Dimitrovs offizielle Absage kam am gestrigen Dienstag, knapp zwei Wochen vor Beginn der Hauptfeldspiele in Flushing Meadows.

Der Bulgare hatte sich in Wimbledon einen Teilabriss des Brustmuskels zugezogen. Und das ausgerechnet in einem seiner besten Spiele überhaupt: Dimitrov lag im Achtelfinale gegen den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner mit 6:3, 7:5 und 2:2 vorne, als er nach einem Aufschlag vor Schmerzen zusammensackte. Wenige Minuten später musste er das Match unter Tränen aufgeben. Sinner gewann wenige Tage darauf das Turnier.

Zunächst bestand Hoffnung für den ehemaligen Weltranglisten-Dritten, bis zu den US Open wieder fit zu sein - dem scheint nun nicht so.

Für Dimitrov reißt damit eine beeindruckende Serie: 58 Majorturniere hat er in Folge bestritten, die längste Serie unter den aktuellen Profis. Seit den Australian Open 2011 war er durchweg bei den vier wichtigsten Turnieren des Jahres am Start. Bitter allerdings auch: Die vergangenen fünf Grand-Slam-Turniere musste Dimitrov allesamt mittendrin verletzungsbedingt abbrechen.

Durch Dimitrovs Absage rutschte nun Alejandro Tabilo als Nummer 103 der relevanten Weltrangliste (sechs Wochen vor Turnierbeginn) ins Hauptfeld. Sollten weitere Absagen folgen, wären Brandon Holt (der Sohn von Tracy Austin) und Filip Misolic die nächsteh Nachrücker.