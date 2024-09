Daniil Medvedev: Ist der Fluch nun endlich vorbei?

Mit dem Triumph beim Laver Cup in Berlin endete für Daniil Medvedev eine fast schon unheimliche Serie.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.09.2024, 17:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniil Medvedev durfte über den Sieg beim Laver Cup jubeln

Obwohl er sowohl gegen Frances Tiafoe als auch gegen Ben Shelton verlor, durfte Daniil Medvedev mit Team Europe beim Laver Cup 2024 letztlich über den Sieg jubeln. Damit endete auch ein fast schon unheimlicher Fluch, den der Russe vor dem Event in Berlin jahrelang mit sich herumgetragen hatte.

Obwohl Medvedev bei 20 Turniersiegen auf der Tour hält, konnte er in seiner Karriere bis Sonntag noch kein einziges Event zweimal für sich entscheiden. Mit dem Triumph in der deutschen Hauptstadt - Medvedev hatte mit der europäischen Auswahl bereits 2021 den Laver Cup gewonnen - endete diese Serie nun.

Ein Makel ist trotz des Erfolgs in Berlin geblieben: In ein- und derselben Stadt durfte Medvedev noch nie über einen Turniersieg jubeln. Ob der Fluch tatsächlich beendet ist, könnte sich demnach final erst in den kommenden Wochen weisen.

Mit den Turnieren in Shanghai, Wien und Paris-Bercy stehen im Herbst gleich mehrere Veranstaltungen an, die Medvedev im Laufe seiner Karriere bereits gewinnen konnte. Für das 500er-Event in Peking, wo der US-Open-Sieger von 2021 seinen nächsten Auftritt absolvieren wird, gilt das übrigens nicht.