Daniil Medvedev - Keine Entourage? Kein Problem!

Während einige Spitzenspieler mit großem Gefolge durch den Tenniszirkus reisen, setzen Daniil Medvedev und Andrey Rublev in der Regel lediglich auf ihren Coach als Begleiter.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2023, 07:49 Uhr

© Getty Images Ab zwei ist es eine (Reise-)Gruppe: Daniil Medvedev und Gil Cervara

Alexander Zverev hätte am Mittwoch in Doha gemeinsam mit seiner Boxbesetzung für eine sehr anständige Starting Five in einem Basketball-Match gesorgt: Zverev selbst weiß bekanntlich. wo der Korb steht. Mit Sergi Bruguera, Tobias Kamke und Sergey Bubka jr. saßen da drei ehemalige Tennis-Profis in Zverevs Lager, auch Hugo Gravil macht den Eindruck, als könne er mit einem Basketball gut umgehen.

Ein paar Minuten nach Zverev kam nun Daniil Medvedev auf den Center Court in Doha. Und lieferte gewissermaßen das Gegenprogramm ab: Denn in der Box des Russen saß nur Coach Gil Cervara. Wie in den letzten Wochen auch. Seit Medvedevs Ehefrau Daria das erste gemeinsame Kind zur Welt gebracht hat, gibt Cervara den Solo-Betreuer. Gleiches gilt übrigens auch für Andrey Rublev, der bei den Australian Open zwar ausnahmsweise auch mal seine Freundin dabei hatte, nun aber wieder ausschließlich mit Fernando Vicente reist. In Doha wie Medvedev bislang mit Erfolg, auch wenn Rublev gegen Tallon Griekspoor nur mit größter Anstrengung weitergekommen ist.

Djokovic stets mit großem Tross unterwegs

Interessant zu sehen ist vor allem, dass Medvedev und Rublev schon seit Jahren ohne eigenen Physiotherapeuten auszukommen scheinen. Für Spieler dieser Möglichkeiten einigermaßen überraschend - man denke nur an das große Team, das etwa Novak Djokovic ständig mit auf Reisen nimmt. Und da ist eben nicht nur die sportlich-taktische Flanke mit Goran Ivanisevic abgedeckt.

Aber es führen viele Wege ans Ziel. Und wenn man jenen von Branchenprimus Djokovic als den richtigen erachtet, dann heißt das ja noch lange nicht, dass man finanziell auch in der Lage ist, ein derart kompetentes Team aufzubauen.

Problematisch kann es in Kleingruppen allerdings werden, wenn die Situation so eskaliert wie im vergangenen Jahr in HalleWestfalen. Da hatte Daniil Medvedev seinen Coach derart wortgewaltig malträtiert, dass sich der Coach mitten im Halbfinale gegen Hubert Hurkacz in die Katakomben verabschiedete.