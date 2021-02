Daniil Medvedev könnte in Rotterdam Weltranglistenzweiter werden

Nachdem Rafael Nadal seinen Start beim ATP-500-Event von Rotterdam wegen anhaltender Rückenproblemen absagen musste, könnte Daniil Medvedev den Spanier in den Niederlanden vom zweiten Weltranglistenplatz verdrängen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 25.02.2021, 18:36 Uhr

Daniil Medvedev könnte schon bald der erste Verfolger von Novak Djokovic werden

Bereits während den Australian Open waren die Stimmen laut geworden, dass Daniil Medvedev beim ersten Grand Slam des Jahres etwas gelingen könnte, das in den letzten Jahren eine absolute Rarität dargestellt hatte. Der Russe wäre im Falle eines Triumphes nämlich ab vergangenem Montag unter den besten Zwei der Weltrangliste geführt worden - ein Privileg, welches in den letzten Jahren lediglich Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und Andy Murray vorbehalten war.

Geworden ist daraus bekanntermaßen erstmal nichts, der 25-Jährige musste im Endspiel der Australian Open recht chancenlos mit ansehen, wie Novak Djokovic zu seinem 18. Grand-Slam-Titel stürmte - und seine Führung vor dem Zweitplatzierten in den ATP-Charts, Rafael Nadal, weiter festigte. Knapp 2200 Punkte trennen den Serben und seinen ersten Verfolger bereits.

Bei Finaleinzug: Medvedev winkt Platz zwei

Nun bietet sich Medvedev aber eine weitere Gelegenheit, den Mallorquiner von diesem Platz zu vertreiben. Noch liegt der Russe zwar 115 Punkte hinter Nadal, nachdem dieser aber sein Antreten beim ATP-500-Event von Rotterdam aufgrund anhaltender Rückenbeschwerden absagen musste, könnte der Russe im Falle eines Finaleinzugs endgültig auf Platz zwei im ATP-Ranking vorstoßen.

Das ist nicht unwahrscheinlich, führt das am 1. März startenden ABN AMRO World Tennis Tournament von Rotterdam Daniil Medvedev doch als Nummer eins der Setzliste. Die Konkurrenz für den zweifachen Grand-Slam-Finalisten ist aber stark. Mit Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev und Matteo Berrettini gehen gleich drei weitere Top-10-Spieler in den Niederlanden an den Start. Titelverteidiger ist Gael Monfils, der im Vorjahresendspiel gegen Felix Auger-Aliassime erfolgreich war.