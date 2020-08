Daniil Medvedev kommt stark aus der Pause - Raonic kompromisslos

Vorjahressieger Daniil Medvedev hat am Montag in souveräner Manier seine erste Hürde bei den Western & Southern Open gemeistert. Der Russe schlug in der zweiten Runde in New York den Qualifikanten Marcos Giron (USA) 6:4, 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2020, 19:21 Uhr

Medvedev bestritt die Ballwechsel in einer für ihn typischen Art und Weise von weit hinter der Grundlinie. Giron versuchte häufig, seinem Gegner über Winkel Probleme zu bereiten, musste sich aber nach Breaks zum 2:3 (1. Satz) und zum 1:2 (2. Satz) geschlagen geben.

Nach verwandeltem Matchball nach gut eineinhalb Stunden schickte Medvedev Grüße an den Champions-League-Sieger FC Bayern. Beim obligatorischen Sieger-Autogramm auf der TV-Kamera vermerkte er den Leitspruch der Münchner, "Mia san mia".

Medvedev trifft nun im Achtelfinale auf Aljaz Bedene, der Taylor Fritz überraschend in zwei Sätzen bezwang. Im Qualifikations-Finale hatte Bedene gegen Dennis Novak gesiegt.

Raonic nimmt Evans raus

Ebenfalls ins Achtelfinale eingezogen ist Milos Raonic. Der Kanadier brauchte für seinen 6:3, 7:5-Erfolg über Dan Evans (Großbritannien) eine Stunde und 38 Minuten.

Raonic wartet nun auf den Sieger der Partie Alexander Zverev gegen Andy Murray. Die beiden spielen noch am Montagabend mitteleuropäischer Zeit, tennisnet tickert die Partie live mit!