Daniil Medvedev nutzt Vorteile Floridas

Nach seiner deutlichen Niederlage im Halbfinale beim WTA Masters von Miami, nutzt Daniil Medvedev die Vorzüge des Wetters in Florida.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.03.2024, 11:28 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat nach der Niederlage gegen Jannik Sinner ein paar Tage Entspannung angeordnet.

Ganze drei Spiele machte Daniil Medvedev im Halbfinal-Duell mit Jannik Sinner. Das 1:6, 2:6 war eine der deutlichsten Niederlagen für den Weltranglistenvierten und war sicherlich ein Alarmsignal, dass der Anschluss an die aktuell besten drei Spieler der Szene nicht verloren geht.

Um die Niederlage zu verarbeiten, nutzt Daniil Medvedev jedoch die Vorzüge des Wetters in Florida und schiebt ein paar entspanntere tage ein, wie ein Post der russischen Nummer eins zeigt.

Sicherlich eine gute Entscheidung, steht mit dem Ende des Sunshine Doubles in den USA nun die Sandplatzsaison vor der Tür. Der erste Auftritt steht für Daniil Medvedev beim ATP Masters in Monte Carlo an. Eine Woche bleibt noch, um sich für den Belagwechsel bestens zu präparieren. Zu lange werden die entspannten Tage also nicht andauern.