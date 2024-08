Daniil Medvedev: Saisonelle Titellosigkeit soll auf Hartplatz beendet werden

Der Weltranglistenvierte Daniil Medvedev legt eine souveräne Saison hin, wenn auch titellos. Das will der Russe nun auf seinem Lieblingsbelag ändern.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.08.2024, 21:08 Uhr

Diese Saison sorgte bereits für ordentlichen Trubel. Unter den Erfolgen des jungen Sinners, dem scheinbar nie müde werdenden Goldmedaillengewinner Novak Djokovic und Slam-Jäger Alcaraz, ist die Nummer Vier der Welt, Daniil Medvedev, fast ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Doch der Russe legte im Stillen eine souveräne Saison hin - mit einer guten Bilanz: 35-11 Siege, der Einzug ins Finale der Australian-Open und Halbfinal-Einzug in Wimbledon. Nur mit einem Titel wollte es noch nicht so klappen. „Ich bin ziemlich zufrieden mit der Saison, aber ich will auf jeden Fall mehr“, sagte der 20-fache Tour-Titelträger kurz vor dem Start in die Hartplatzsaison.

Medvedev hungrig auf „großen Titel“

Und mit dem Start in die neue Saison stehen die Chancen auf einen Titel sehr gut für den US-Open-Gewinner von 2021. Direkt die erste Anlaufstation, das ATP-Tour-Masters-Turnier in Montreal, weckt positive Erinnerungen. Der ehemalige Weltranglistenerste konnte dort nämlich 2019 sein erstes Master-Finale erreichen: "Ich denke, das Besondere an meinen Saisons ist, dass wenn ich zu dieser Etappe (nach Kanada) komme, es keine große Rolle spielt, was vorher passiert ist, weil das normalerweise der beste Teil der Saison für mich ist", sagte Medvedev gegenüber der Website der ATP.

"Um ehrlich zu sein, bin ich ziemlich zufrieden mit meiner Saison. Ich hatte einige gute Ergebnisse und gute Läufe und einige wirklich gute Siege“, sagte Medvedev kurz vor dem Start in Kanada. Nur der fehlende Titel mache ihn unzufrieden.

Der an Nummer drei gesetzte Spieler, der ein Freilos hat, wird in der zweiten Runde gegen seinen Doppelpartner Roman Safiullin oder Alejandro Davidovich Fokina die Titeljagd aufnehmen.

