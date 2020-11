Daniil Medvedev streut Dominic Thiem Rosen - In Topform "einer der besten Spieler der Geschichte"

Daniil Medvedev hat seinen Finalgegner Dominic Thiem nach dem umkämpften Endspiel bei den ATP Finals in den höchsten Tönen gelobt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.11.2020, 20:33 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev streute Dominic Thiem Rosen

Lange Zeit sah es für Daniil Medvedev im Finale der ATP Finals 2020 nicht allzu gut aus. Sein Gegner Dominic Thiem hatte das Match über weite Teile der Spielzeit im Griff, verpasste es aber, Mitte des zweiten Satzes für die Vorentscheidung zu sorgen. So war es nach 2:42 Stunden doch der Russe, der den letzten Titel des Jahres einfuhr.

Es sei vermutlich der "beste Sieg seines Lebens", meinte Medvedev im Anschluss an den umkämpften Dreisatzerfolg. Der 24-Jährige führte das einerseits auf sein gezeigtes Level zurück, andererseits sei es großartig, den sich in Topform befindlichen Dominic Thiem geschlagen zu haben.

"Ich denke, dass er heute auf seinem besten Niveau gespielt hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das nicht der Fall, aber so habe ich es während des Matches empfunden", erklärte Medvedev. Auf jeden Fall sei es "der schwierigste Erfolg" seines Lebens gewesen, denn "Dominic ist ein wirklich sehr schwer zu bespielender Gegner."

Medvedev hofft auf lange Rivalität mit Thiem

"Wenn Dominic so spielt wie heute, ist er einer der besten Spieler der Geschichte. Vielleicht nicht, was Titel oder Grand Slams anbelangt, aber wenn er (in dieser Form, Anm.) spielt", streute der Weltranglistenvierte Thiem Rosen. Besonders stolz sei Medvedev darauf, dass er den Österreicher in einem Best-of-Three-Match müde gemacht habe: "Ich denke, dass das ein toller Erfolg ist."

Medvedev hoffe, dass das Endspiel bei den ATP Finals nur einen kleinen Teil eines großen Duells mit Thiem darfstellt. "Hoffentlich können wir noch viele Matches auf den großen Bühnen bestreiten." Für den Österreicher sieht der Russe indes kein Limit: "Er ist ein unglaublicher Spieler, der vermutlich noch viele Titel holen wird."