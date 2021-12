Daniil Medvedev sucht das Risiko - aber nicht mit seinem Geld

2021 war das erfolgreichste Jahr in der Karriere von Daniil Medvedev, auch in Sachen Preisgeld.In einem Interview hat dir Nummer zwei der Welt nun ein wenig über seine Anlagestrategie verraten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.12.2021, 16:50 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev ist in Sachen Sponsoren Überzeugungstäter

Nach offiziellen Angabe der ATP hat Daniil Medvedev in Tennisjahr 2021 knapp 7,5 Millionen US Dollar an Preisgeldern eingespielt, selbst nach Abzug aller Steuern bleibt dem regierenden US-Open-Champion immer noch ein Betrag übrig, mit dem sich gut auskommen lässt. Zumal Medvedev auch als Werbeträger ein paar zusätzliche Groschen einnimmt. Das Forbes Magazin will errechnet haben, dass der Weltranglisten-Zweite in der Zeit zwischen August 2020 und August 2021 14 Millionen US Dollar an Einnahmen verbuchen konnte. Was bei Daniil Medvedev Verwunderung auslöste.

„Ich weiß wirklich nicht, wie Forbes auf diese Summen kommt“, erklärte Medvedev bei Tinkoff Private Talks. „Ich haben denen nicht meine Kontoauszüge zur Verfügung gestellt. Es sind schließlich Steuern zu zahlen, auch wenn ich in Monte Carlo lebe. Aber in anderen Ländern. Es gibt Ausgaben für das Team: für Coaches, Fitnesstrainer, Physiotherapeuten. Man zahlt deren Gehälter, Flüge, Hotels.“ Natürlich sei es jedem Spieler selbst überlassen, mit wie vielen Betreuern er reist. Theoretisch auch alleine. Aber dann würde es eben nicht die richtig guten Ergebnisse geben.

Medvedev legt sein Geld eher konservativ an

In Sachen Geldanlagen vertraut Daniil Medvedev auf die Ratschläge eines US-amerikanischen Investement-Unternehmens. „Ich versuche immer, ein besseres Verständnis für meine Entscheidungen zu finden. Der jüngste Tipp zu investieren war in einen Hersteller von Flugzeug-Motoren. Die Luftfahrt sollte sich nach der Pandemie wieder erholen. Wir werden sehen, wie das funktioniert. Ich mag das Risiko, aber nicht mit meinem Geld. Deshalb ist mein Investitions-Portfolio ziemlich konservativ.“

Mit seinen Sponsoren kann sich Medvedev übrigens bestens identifizieren. Sei es nun ein Hersteller von Head-Sets, mit denen Medvedev Computer-Spiele daddelt. Oder ein Münchner Automobil-Hersteller. „Als ich den Vertrag unterschrieben haben, musste ich nicht so tun, als ob ich das Auto mögen würde. Ich mochte es wirklich!“