Daniil Medvedev: Titellose Saison und ein bestimmtes Problem

FürDaniil Medvedev ist die Saison nach der Niederlage gegen Jannik Sinner bei den ATP Finals beendet. Damit endet ein titelloses Jahr für den Weltranglistenvierten, die ein ganz bestimmtes Problem aufzeigte.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.11.2024, 08:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Daniil Medvedev beendet mit gemischten Gefühlen die Saison 2024.

Daniil Medvedev kassierte am Donnerstagabend bei den ATP Finals in Turin eine Niederlage gegen Jannik Sinner und beendet damit die Saison 2024. Damit endet ein Jahr ohne Titel auf der Tour für die russische Nummer eins. Eine Besonderheit für den Weltranglistenvierten, der seit 2018 jedes Jahr mindestens einen Tourtitel gewinnen konnte.

Doch nicht nur deswegen sollte Daniil Medvedev mit einer gewissen Ernüchterung in den Urlaub gehen. Die vergangenen elf Monate zeigten immer wieder, dass auf Strecke gemessen die Gegenspieler Carlos Alcaraz und Jannik Sinner zunehmend schwerer zu knacken sind.

Medvedev erreichte Endspiel in Melbourne

Der Gewinn von großen Titeln ist für den 28-Jährigen nur möglich, wenn er dafür spielerisch eine Lösung findet. Es mag fast befremdlich klingen bei einem Spieler, der aktuell auf Platz vier im ATP-Ranking steht.

Denn die Bilanz liest sich unter dem Strich nicht schlecht. Bei den Grand Slams ging es in Melbourne in das Endspiel. In Wimbledon reihte sich ein Halbfinale ein. Bei den Australian Open verlor er dann gegen Jannik Sinner nach 2:0-Satzführung, in Wimbledon war gegen Carlos Alcaraz Schluss.

In New York folgte eine Niederlage im Viertelfinale gegen Jannik Sinner. Es sollte also klar sein, wo der Ansatz in der Vorbereitung des US-Open-Siegers von 2021 stecken wird.