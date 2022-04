Daniil Medvedev zurück auf dem Tennisplatz

Der Weltranglistenzweite, Daniil Medvedev, zeigte sich nach seiner Operation jüngst wieder auf dem Tennisplatz.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 27.04.2022, 19:38 Uhr

Back on court: Daniil Medvedev

Daniil Medvedev hat das Training wieder aufgenommen. Der 25-Jährige postete am Dienstag ein Video, auf denen er seine ersten Schläge zeigt. Er trainierte auf einem Hartplatz der Mouratoglou Academy in Frankreich. Medvedev, der Anfang dieses Jahres für drei Wochen die Nummer eins der Weltrangliste war, wurde Anfang April nach den Miami Open aufgrund eines Leistenbruchs operiert. Infolge dieser Operation musste er sich von den ersten Sandplatzturnieren zurückziehen – und er wird weder beim Masters in Madrid noch beim Masters in Rom an den Start gehen können.

Wird Medvedev in Paris spielen?

Aktuell steht Medvedev auf der Meldeliste für Roland Garros, aber es bleibt abzuwarten, ob der Russe den Sandplatz-Grand-Slam ohne vorherige Härtetests spielen wird. Und aufgrund der aktuellen Geschehnisse sieht auch die Rasensaison sehr ungewiss aus. Die Verantwortlichen von Wimbledon untermauerten kürzlich die Entscheidung, dass Spieler:innen aus Russland und Belarus beim traditionsreichsten Tennisturnier nicht an den Start gehen dürfen.