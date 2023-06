Daria Kasatkina bietet Andreescu Tweener-Nachhilfe an

Daria Kasatkina (WTA-Nr. 9) trifft die Kugel bei den French Open 2023 wieder wunderbar - egal, aus welcher Position.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.06.2023, 13:51 Uhr

"Dasha" steht aktuell im Achtelfinale, nach einer Meisterleistung und einem 6:0, 6:1 gegen Pyton Stearns. Paris ist also wieder ein gutes Pflaster für die 26-Jährige, die es im Vorjahr bis ins Halbfinale geschafft hatte. Und für die es in dieser Saison noch nicht ganz so glanzvoll gelaufen war.

Wie gut Kasatkina die Kugel aktuell trifft, hatte man auch in ihrem Zweirundenduell gegen Marketa Vondrousova gesehen - denn Kasatkina war hier der Schlag des Turniers gelungen: ein wunderbarer Tweener, cross als Passierball zum Winner.

"Ruf mich an!"

Das Video dazu postete Kasatkina auch auf Twitter, versehen mit einem Hinweis an Kollegin Bianca Andreescu.

Wieso das? Nun ja, die gute "Bibi" hatte sich in der vergangenen Woche ablichten lassen bei doch recht verzweifelten Versuchen, einen Schlag durch die Beine hinzubekommen - was ihr am Ende eher schlecht als recht gelungen war.

Andreescu sucht Hilfe bei Tweener-Experte Kyrgios

Andreescu hatte daraufhin bei Nick Kyrgios um Hilfe angefragt, der den durchaus guten Tipp gab, den Ball tiefer fallen zu lassen.

Nachhilfe vor Ort aber kann der Australier aufgrund seiner Abwesenheit freilich nicht leisten, hier müsste Kasatkina her. Die hatte vor Jahren bereits Naomi Osaka eine Tweener-Trainingsstunde gegeben, ob es dazu während des Turniers mit Andreescu kommt, scheint fraglich.

Rein theoretisch könnte sich die Kanadierin einen Kasatkina-Tweener jedoch auch live anschauen, allerdings erst im Finale. Denn Kasatkina befindet sich im unteren, sie selbst im oberen Teil des Draws. Ein paar Siege müssten da also für beide noch her.