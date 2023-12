Indian Wells: Auch Platz 1 auf der ATP-Tour

Bereits zum neunten Mal in Folge wählten die Spieler der ATP-Tour das Turnier in Indian Wells zu dem besten ATP-Masters-1000-Turnier der Saison.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 17.12.2023, 10:01 Uhr

Inmitten von Palmen- und Wüstenlandschaften liegt die kalifornische Stadt Indian Wells. Niederschlag gibt es durch die subtropischen Hochdruckgebiete kaum und die Temperaturen sind im März perfekt zum Tennisspielen. Der Indian Wells Garden ist die zweit größte Tennisanlage der Welt. Es gibt insgesamt 29 Tennisplätze und einen Centre Court, indem 16.100 Zuschauer Platz finden können. Kein Wunder also, dass die Tennisanlage zum neunten Mal von den ATP-Spielern ausgezeichnet wurde; der Indian Wells Tennis Garden bietet hervorragende Einrichtungen für die Spieler, zahlreiche Übungsplätze, mit guten Zuschauerplätzen für die Fans und ein wohl sehr gutes gastronomisches Angebot.

Sportdirektor Tommy Haas: "Wir fühlen uns geehrt."

Seit 2017 fungiert der ehmalige deutsche Tennisprofi Tommy Haas als Turnierdirektor. Zu dem gewonnenen Titel sagte er: "Wir fühlen uns geehrt, dass die ATP-Spieler Indian Wells erneut zu ihrer beliebtesten 1000er-Station des Jahres gewählt haben", "Diese Auszeichnung spiegelt die engagierte Unterstützung all unserer wunderbaren Turniermitarbeiter, Freiwilligen, Fans und so vieler anderer wider, die die BNP Paribas Open jedes Jahr zum Leben erwecken und zum anhaltenden Erfolg unserer einzigartigen Veranstaltung beitragen."

Dieses Jahr konnte sich der 20-jährige Spanier Carlos Alcaraz den Titel der BNP Paribas Open sichern und sich über ein Preisgeld von ca. 1,26 Millionen US-Dollar freuen. Indian Wells ist aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und Preisgelder, sowie der einzigartigen Atmosphäre zu einem der größten Ereignisse auf der ATP-Tour geworden.

Weitere Gewinner: die Cinch Championships und die Nordea Open

Des weiteren konnten sich die Cinch Championships im Londoner Queensclub als bestes ATP 500-Turnier durchsetzten. Sie gewannen diese Kategorie bereits 2015, 2016, 2018 und 2022. Alcaraz gewinnt offensichtlich gerne bei schönen Turnieren, denn auch bei diesem Master konnte er sich den diesjährigen Titel sichern. "Wir sind hocherfreut, dass wir auch in diesem Jahr von den Spielern zum ATP 500-Turnier des Jahres gewählt wurden", sagte Chris Pollard, der Direktor für Digitales, Technologie und Events. "Die LTA ist sehr stolz darauf, die Erfahrung der Spieler, die an dem Turnier teilnehmen, kontinuierlich zu verbessern. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für die harte Arbeit des LTA-Veranstaltungsteams und die kooperative Art und Weise, in der es mit dem Queen's Club, der ATP und einer Reihe von anderen Sponsoren und Lieferanten zusammenarbeitet, um ein Weltklasse-Event zu liefern."

Das schwedische Turnier Nordea Open, das alljährlich im Juli ausgetragen wird, wurde erneut zum 250-ATP-Turnier des Jahres gewählt. Die Nordea Open konnten sich diesen Titel zwischen 2002 und 2012 11 Jahre in Folge sichern. "Das gesamte Team und alle Freiwilligen sind natürlich sehr glücklich und stolz, diese Auszeichnung zu erhalten", sagte Christer Hult, CEO und Managing Director der Nordea Open. Gewinner der diesjährigen Nordea Open ist Andrey Rublev.