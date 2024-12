Das erwartet uns am ersten Tag der neuen Saison

Am morgigen Freitag wird die neue Tennis-Saison offiziell eröffnet. Das erwartet uns am ersten Tag der Spielzeit 2025.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.12.2024, 13:43 Uhr

© Getty Images Auch Pablo Carreno Busta wird am Freitag spielen

Der Startschuss in die Tennis-Saison 2025 wird am Freitag noch einigermaßen leise ausfallen. Vor allem deshalb, weil am United-Cup-Standort in Sydney erst ab Samstag gespielt wird. So ist es den Damen und Herren in Perth vorbehalten, die ersten Matches unter Wettkampfbedingungen zu bestreiten.

Den Auftakt markiert das Duell zwischen Kasachstan und Spanien aus Gruppe C. Ab 10 Uhr Ortszeit (3 Uhr MEZ) werden sich zunächst Alexander Shevchenko und Pablo Carreño Busta gegenüberstehen, ehe die Weltranglistensechste Elena Rybakina auf Jessica Bouzas Maneiro trifft. Für das Doppel wurden vorerst Rybakina/Shevchenko sowie Yvonne Cavalle-Reimers/Sergio Martos Gornes nominiert.

Olympiasiegerin nicht dabei

Ab 17 Uhr Ortszeit (10 Uhr MEZ) wird es auch aus deutscher Sicht interessant, treffen mit China und Brasilien doch die beiden Gruppengegner der schwarz-rot-goldenen Auswahl aufeinander. Nach der Absage von Olympiasiegerin Qinwen Zheng dürfen sich die Südamerikaner durchaus berechtigte Hoffnungen auf den Sieg machen.

Beatriz Haddad Maia eröffnet im Frauen-Einzel gegen Xinyu Gao, danach bekommt es Zhizhen Zhang mit Thiago Monteiro zu tun. Im Mixed-Doppel treffen abschließend - sollten keine Änderungen vorgenommen werden - Haddad Maia/Rafael Matos auf Shuai Zhang/Zhizhen Zhang.