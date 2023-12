Das sagt Toni Nadal zum Comeback seines Neffen

Die ganze Tenniswelt fiebert auf das Comeback des Tennisstars Rafael Nadal hin. Seine Rückkehr feiert der Spanier Anfang Januar bei dem ersten ATP-Tunier der Saison in Brisbane und seinem Onkel Toni zufolge wird er wettbewerbsfähig sein, wenn auch mit angepassten Zielen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 05.12.2023, 16:10 Uhr

„Wenn sein Körper in Ordnung ist, glaubt er (Rafael Nadal), dass er die Chance hat, in Roland-Garros Großes zu leisten." In einem Interview mit der RMC-Radiosendung Bartoli Time sprach Nadals Onkel und langjähriger Trainer Toni Nadal über die Rückkehr seines Neffen auf die Profitour, wobei ein Hauptziel und ein Turnier besonders oft genannt wurden - die French Open, ein Turnier, das der 37-jährige bereits 14 Mal gewonnen hat. Es besteht kein Zweifel, dass es ein großes Ziel Nadals sein wird, möglichst weit bei dem auf Sandplatz ausgteragendem Grand-Slam-Turnier zu kommen.

„Rafael geht es gut. Er trainiert wieder mit guter Intensität, wobei für ihn das Wichtigste der Traum ist, wieder die French Open spielen zu können", sagte Toni Nadal. Der 14-fache Gewinner von Roland Garros verpasste dieses Jahr zum ersten Mal die Teilnahme an dem französischen Turnier seit 2004. Weiter führte Toni aus: „Ich glaube nicht, dass er über einen Rücktritt nachgedacht hat, und zwar aus einem einfachen Grund den er mir schon oft gesagt hat. Er will sich nicht mit dem Gefühl zurückziehen, verletzt zu sein."

Toni Nadal: „Seine Beine sind nicht mehr dieselben wie vor 10 Jahren, aber in seinem Kopf hat sich nichts verändert."

„Seine Bewegungen waren anfangs nicht sehr gut, aber in den letzten drei Wochen hat er auf einem guten Niveau trainiert", so der ehmalige Tenniscoach Nadals. „Das Wichtigste ist, nicht zu versuchen zu gewinnen, sondern das Gefühl zu haben, gut zu spielen. Er weiß, dass es sehr schwierig sein wird, weil es jedes Jahr schwieriger wird... Aber sein Traum ist es, wieder zurückzukommen und vor allem wieder in Paris zu spielen."

Nadal selbst meldete sich gestern über die Sozialen Medien Instagram und X (ehemals Twitter) mittels einer Viedeobotschaft zu Wort und bestätigt die Aussagen seines Onkels, dass er vor allem versuchen wird, sein Spiel wieder zu genießen.

Rafael Nadal: "Ich erwarte von mir selbst, nichts zu ewarten"

Nadal erklärte, dass die gewünschten Ergebnisse kommen werden, wenn alles gut läuft, aber er auch weiß, dass es wahrscheinlich einige Zeit dauern wird diese Ergebnisse zu erreichen und er sich diese Zeit auch nehmen will.

„Ich habe mein ganzes Leben danach gelebt das Maximum an Leistung von mir zu verlangen. Und im Moment hoffe ich wirklich, dass ich das nicht tun werde, dass ich nicht das Maximum von mir verlange, dass ich akzeptiere, dass die Dinge am Anfang sehr schwierig sein werden, dass ich mir die nötige Zeit gebe und dass ich mir verzeihen kann, wenn die Dinge am Anfang schief laufen, was sehr wahrscheinlich ist."

„Aber ich weiß, dass sich die Dinge in nicht allzu ferner Zukunft ändern können, wenn ich meinen Traum und meinen Geist beibehalte und mein Körper richtig reagiert."